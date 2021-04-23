Черноморский флот вернул корабли на базы после учений в Крыму

Более 20 кораблей Черноморского флота вернулись на свои базы после завершения учений на юге России. Об этом проинформировали в пятницу в пресс-службе Минобороны.

"Более 20 боевых кораблей Черноморского флота вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в межвидовом учении войск (сил) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которое завершилось накануне на полигоне Опук в Крыму", — говорится в сообщении.

Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить масштабные военные учения, потому что все поставленные цели оказались достигнуты.

Ранее Лайф сообщал, что площадкой для манёвров стал в том числе крымский полигон Опук, который находится в 60 километрах от Феодосии и в 40 километрах от Керчи. В основном этапе учений было задействовано более десяти тысяч военных, 1,2 тысячи единиц техники и 40 боевых кораблей.

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