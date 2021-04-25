"Признаю себя виновным": В Белоруссии показали видео с участниками заговора против Лукашенко

В эфире Общенационального телевидения Белоруссии показали допрос заговорщиков, готовивших переворот в стране и покушение на президента Александра Лукашенко. На кадрах юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев признали свою вину на видеокамеру.

Напомним, ранее белорусский президент заявил, что санкцию на организацию покушения на него дало высшее политическое руководство США. План готовившегося в стране военного переворота предполагал не менее трёх сценариев, об этом рассказал глава КГБ Белоруссии. На одной из встреч заговорщиков организатор переворота Юрий Зенкович утверждал, что в случае неудачи за него заступится Госдепартамент Соединённых Штатов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности плана заговорщиков, готовивших переворот в стране. Политик отметил, что они разрабатывали несколько сценариев, в том числе его устранение на Параде Победы 9 Мая.