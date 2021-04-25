Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Признаю себя виновным": В Белоруссии показали видео с участниками заговора против Лукашенко

Двое фигурантов уголовного дела о подготовке госпереворота были задержаны в Москве, третий — в белорусском Шклове.

25 апреля 2021, 20:02

Участники заговора против Лукашенко признали свою вину. Видео © ОНТ

В эфире Общенационального телевидения Белоруссии показали допрос заговорщиков, готовивших переворот в стране и покушение на президента Александра Лукашенко. На кадрах юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев признали свою вину на видеокамеру.

Зенкович, имеющий двойное гражданство (США и Белоруссии), и Федута были задержаны сотрудниками КГБ Белоруссии в Москве. Костусева задержали в городе Шклове в Белоруссии.

ФСБ показала полное видео встречи планировавших устранить Лукашенко и переворот в Белоруссии

ФСБ показала полное видео встречи планировавших устранить Лукашенко и переворот в Белоруссии

Напомним, ранее белорусский президент заявил, что санкцию на организацию покушения на него дало высшее политическое руководство США. План готовившегося в стране военного переворота предполагал не менее трёх сценариев, об этом рассказал глава КГБ Белоруссии. На одной из встреч заговорщиков организатор переворота Юрий Зенкович утверждал, что в случае неудачи за него заступится Госдепартамент Соединённых Штатов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности плана заговорщиков, готовивших переворот в стране. Политик отметил, что они разрабатывали несколько сценариев, в том числе его устранение на Параде Победы 9 Мая.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1