"Признаю себя виновным": В Белоруссии показали видео с участниками заговора против Лукашенко
Двое фигурантов уголовного дела о подготовке госпереворота были задержаны в Москве, третий — в белорусском Шклове.
Участники заговора против Лукашенко признали свою вину. Видео © ОНТ
В эфире Общенационального телевидения Белоруссии показали допрос заговорщиков, готовивших переворот в стране и покушение на президента Александра Лукашенко. На кадрах юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев признали свою вину на видеокамеру.
Зенкович, имеющий двойное гражданство (США и Белоруссии), и Федута были задержаны сотрудниками КГБ Белоруссии в Москве. Костусева задержали в городе Шклове в Белоруссии.
Напомним, ранее белорусский президент заявил, что санкцию на организацию покушения на него дало высшее политическое руководство США. План готовившегося в стране военного переворота предполагал не менее трёх сценариев, об этом рассказал глава КГБ Белоруссии. На одной из встреч заговорщиков организатор переворота Юрий Зенкович утверждал, что в случае неудачи за него заступится Госдепартамент Соединённых Штатов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности плана заговорщиков, готовивших переворот в стране. Политик отметил, что они разрабатывали несколько сценариев, в том числе его устранение на Параде Победы 9 Мая.
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