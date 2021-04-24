"Выделили 10 млн долларов": Лукашенко раскрыл сценарии заговорщиков по его убийству

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности плана заговорщиков, готовивших переворот в стране. Политик отметил, что они разрабатывали несколько сценариев, в том числе его устранение на Параде Победы 9 Мая, но такой план сложно осуществить, поэтому бунтовщики от него отказались.

Затем рассматривалось нападение на президентский кортеж. Лукашенко рассказал, что мятежниками даже были закуплены и привезены в республику гранатомёты. Но и тут у них ничего не вышло, так как в целях безопасности автомобили в президентском кортеже передвигаются на большой скорости и вероятность попасть в них очень мала.

И, наконец, третьим сценарием было вооружённое нападение на загородную резиденцию президента. Как сообщил Лукашенко, на уничтожение резиденции вместе с главой государства выделялось десять миллионов долларов, а на снайпера — один миллион долларов. Но и тогда ничего не вышло. В числе заговорщиков, рассказал политик, был сотрудник спецслужб Белоруссии, который исполнял роль продавшегося генерала. Он-то и сорвал планы мятежников. Каждый их шаг был под контролем, заключил глава государства.

Напомним, ранее белорусский президент заявил, что санкцию на организацию покушения на него дало высшее политическое руководство США. План готовившегося в стране военного переворота предполагал не менее трёх сценариев, об этом рассказал глава КГБ Белоруссии. На одной из встреч заговорщиков организатор переворота Юрий Зенкович утверждал, что в случае неудачи за него заступится Госдепартамент Соединённых Штатов.

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