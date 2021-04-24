Похожа на принцессу Диану: в Великобритании предположили, кто может стать новой королевой после Елизаветы II

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон может стать будущей королевой Великобритании. Такое мнение высказал её дядя Гари Голдсмит.

"Она не просто выглядит как часть королевской семьи, она живёт в этом. Она ведёт себя так, как вы бы хотели, чтобы вела себя королевская особа", — цитирует его слова Daily Mail.

Герцогиня Кембриджская на протяжении многих лет проводила успешную работу и теперь является "самым большим активом" королевской семьи, считает Голдсмит. По её словам, у Кейт есть самообладание госслужащего и черты усопшей принцессы Дианы. У неё получается, поэтому она заслуживает того, чтобы в дальнейшем стать будущей королевой, заключил дядя Кейт Миддлтон.

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