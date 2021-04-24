Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Похожа на принцессу Диану: в Великобритании предположили, кто может стать новой королевой после Елизаветы II

На протяжении многих лет она вела успешную работу и теперь является "самым большим активом" королевской семьи, считают в Лондоне.

24 апреля 2021, 14:10
<p>Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Фото © PA Images / ТАСС</p>

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Фото © PA Images / ТАСС

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон может стать будущей королевой Великобритании. Такое мнение высказал её дядя Гари Голдсмит.

"Она не просто выглядит как часть королевской семьи, она живёт в этом. Она ведёт себя так, как вы бы хотели, чтобы вела себя королевская особа", — цитирует его слова Daily Mail.

Кейт Миддлтон восхитила визажистов и пользователей Сети своим "масочным образом"

Кейт Миддлтон восхитила визажистов и пользователей Сети своим "масочным образом"

Герцогиня Кембриджская на протяжении многих лет проводила успешную работу и теперь является "самым большим активом" королевской семьи, считает Голдсмит. По её словам, у Кейт есть самообладание госслужащего и черты усопшей принцессы Дианы. У неё получается, поэтому она заслуживает того, чтобы в дальнейшем стать будущей королевой, заключил дядя Кейт Миддлтон.

Напомним, что ранее на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп. В феврале этого года герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс операцию на сердце. 17 апреля состоялись его похороны. На этом фоне в Британии заговорили, что Елизавета может отречься от престола.

Кейт Миддлтон раскритиковали за фото с улыбкой на лице вскоре после похорон принца Филиппа

Кейт Миддлтон раскритиковали за фото с улыбкой на лице вскоре после похорон принца Филиппа

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Гений тактики": Британцы восхитились Путиным из-за завершения учений России в Крыму

сегодня в 02:31

Кейт Миддлтон раскритиковали за фото с улыбкой на лице вскоре после похорон принца Филиппа

22 апреля, 16:03

"Выделили 10 млн долларов": Лукашенко раскрыл сценарии заговорщиков по его убийству

сегодня в 14:32

"Все эти джемы и белый хлеб": Диетолог рассказала об опасностях британской диеты

сегодня в 14:19

В финал детского "Голоса" прошли 9 подростков, но победитель уже известен

сегодня в 14:32

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1