Похожа на принцессу Диану: в Великобритании предположили, кто может стать новой королевой после Елизаветы II
На протяжении многих лет она вела успешную работу и теперь является "самым большим активом" королевской семьи, считают в Лондоне.
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Фото © PA Images / ТАСС
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон может стать будущей королевой Великобритании. Такое мнение высказал её дядя Гари Голдсмит.
"Она не просто выглядит как часть королевской семьи, она живёт в этом. Она ведёт себя так, как вы бы хотели, чтобы вела себя королевская особа", — цитирует его слова Daily Mail.
Герцогиня Кембриджская на протяжении многих лет проводила успешную работу и теперь является "самым большим активом" королевской семьи, считает Голдсмит. По её словам, у Кейт есть самообладание госслужащего и черты усопшей принцессы Дианы. У неё получается, поэтому она заслуживает того, чтобы в дальнейшем стать будущей королевой, заключил дядя Кейт Миддлтон.
Напомним, что ранее на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп. В феврале этого года герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс операцию на сердце. 17 апреля состоялись его похороны. На этом фоне в Британии заговорили, что Елизавета может отречься от престола.
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