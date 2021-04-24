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В США захотели использовать истребители для подавления протестов

Напомним, что в марте 2020 года в Америке многие потеряли работу и была вероятность массовых протестных акций из-за ограничений по ковиду.

24 апреля 2021, 13:52
<p>Фото © PA Images / ТАСС</p>

Фото © PA Images / ТАСС

В Национальной гвардии США в Калифорнии допустили возможность применения истребителей для подавления протестов из-за жёстких ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Как пишет издание Los Angeles Times со ссылкой на свои источники, в марте прошлого года гвардия получила приказ перевести F-15C в состояние боевой готовности для "возможной внутренней миссии". Детали операции не уточнялись, но, по мнению нацгвардейцев, истребители могли использовать, чтобы запугать пролётом на минимальной высоте и разогнать протестующих против коронавирусных ограничений.

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Издание обратилось за разъяснениями к возглавляющему Нацгвардию генерал-майору Дэвиду Болдуину. Его представитель, подполковник Джонатан Широма, заверил, что F-15C задействовать не собирались, но признал, что перед протестами Вооружённые силы США действительно готовили самолёты, но в их числе не было истребителей. С какой целью данную технику планировалось применять, он не уточнил.

Напомним, что в марте 2020 года из-за ограничений почти четверть трудоспособного населения США потеряла работу из-за коронавируса. Ситуация была накалена до предела. Даже тогдашний президент США Дональд Трамп заявлял, что число жертв коронавируса в США вырастет, если не отменить медицинские ограничения.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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