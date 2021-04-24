В США захотели использовать истребители для подавления протестов

В Национальной гвардии США в Калифорнии допустили возможность применения истребителей для подавления протестов из-за жёстких ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Как пишет издание Los Angeles Times со ссылкой на свои источники, в марте прошлого года гвардия получила приказ перевести F-15C в состояние боевой готовности для "возможной внутренней миссии". Детали операции не уточнялись, но, по мнению нацгвардейцев, истребители могли использовать, чтобы запугать пролётом на минимальной высоте и разогнать протестующих против коронавирусных ограничений.

Издание обратилось за разъяснениями к возглавляющему Нацгвардию генерал-майору Дэвиду Болдуину. Его представитель, подполковник Джонатан Широма, заверил, что F-15C задействовать не собирались, но признал, что перед протестами Вооружённые силы США действительно готовили самолёты, но в их числе не было истребителей. С какой целью данную технику планировалось применять, он не уточнил.

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