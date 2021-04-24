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Российский гимнаст Нагорный в восьмой раз стал чемпионом Европы

Ранее спортсмен победил в личном многоборье и завоевал серебро в упражнениях на коне.

24 апреля 2021, 13:41
<p>Фото © ТАСС / GEORGIOS KEFALAS</p>

Фото © ТАСС / GEORGIOS KEFALAS

Россиянин Никита Нагорный одержал победу на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Швейцарии. Золотую медаль 24-летний спортсмен взял в категории вольных упражнений.

Нагорный впервые в своей карьере исполнил тройное сальто назад согнувшись. Элемент был продемонстрирован идеально, благодаря чему гимнаст заработал 15,166 балла. Второе место занял спортсмен из Швейцарии, набрав 14,966 балла. Третье место досталось гимнасту из Италии — 14,666 балла. Ещё один россиянин, Кирилл Прокопьев, оказался на восьмом месте с 13,466 балла за исполнение упражнений.

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В копилке Нагорного эта золотая медаль стала восьмой в европейских первенствах и второй на этом чемпионате Европы (ранее он победил в личном многоборье). Также Никита является трёхкратным чемпионом мира, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира разных годов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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