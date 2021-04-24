В Казахстане вооружённый мужчина забаррикадировался в высотке и угрожает взорвать здание. Видео © Соцсети

Вооружённый житель Алма-Аты забаррикадировался на 22-м этаже высотного здания и открыл огонь по полиции. Об этом сообщает "Sputnik Казахстан".

Злоумышленник ведёт прицельный огонь по сотрудникам правоохранительных органов, ранее он уже ранил одного из охранников жилого комплекса. Из окна мужчина вывесил плакат с требованиями, а также пообещал подорвать здание.

Операция по захвату вооружённого гражданина длится уже шесть часов. Известно, что в данный момент сотрудники силовых структур готовятся к штурму здания.

Ранее Лайф писал о жителе Нижнего Новгорода, который, находясь в состоянии крайнего алкогольного опьянения, решил пострелять из ружья со своего балкона. К счастью, никто не пострадал.

Авторы