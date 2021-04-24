В Забайкалье во время охоты застрелили начальника местного УФСИН

В Забайкалье главу местного Управления ФСИН Евгения Шихова застрелили во время охоты. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл сегодня в Карымском районе около 18:40 по местному времени (14:40 мск). Вместе с Шиховым погиб ещё один мужчина. Подозреваемый в преступлении 62-летний сторож задержан. По предварительным данным, на охоте употреблялось спиртное.

Евгений Шихов родился в 1969 году в Хакасии. УФСИН России по Забайкальскому краю возглавил в феврале 2018 года в звании полковника. В феврале 2020 года ему присвоили звание генерал-майора. Женат, осталось трое детей.

Ранее Лайф сообщал, что в Ленинградской области подполковник полиции застрелил своего друга во время охоты, приняв его за дикое животное.

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