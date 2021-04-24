В Башкирии 18-летний водитель погиб во время ночных гонок с подругой. Видео © Соцсети

В городе Нефтекамске, Башкирия, 18-летний парень погиб в результате аварии, пытаясь обогнать свою 18-летнюю знакомую. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Динар Гильмутдинов в своём телеграм-канале.

Трагедия произошла ночью на Трактовой улице. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2114 без водительских прав решил обогнать свою знакомую на "приоре", но врезался во встречную "мазду" и погиб на месте.

У 26-летнего водителя автомобиля Mazda 3 сотрудники ГИБДД выявили признаки опьянения. Он рассказал, что выпил уже после случившегося ДТП. Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.







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