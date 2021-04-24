Погибший на кладбище в Ленобласти покончил жизнь самоубийством

По его словам, два брата красили оградку, выпивали, вспоминали родителей и обсуждали, кого похоронят на кладбище. В какой-то момент один из них отошёл и свёл счёты с жизнью. Не исключено, что этому предшествовал конфликт между родственниками. Погибшему было 60 лет. В отличие от своего 56-летнего брата, он не был судим.