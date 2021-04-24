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Погибший на кладбище в Ленобласти покончил жизнь самоубийством

За несколько минут до трагедии мужчина и его младший брат выпивали и вспоминали покойных родителей.

24 апреля 2021, 12:13

Фото © flickr / Фотобанк Moscow-Live

Мужчина, погибший на кладбище в Ленинградской области, покончил жизнь самоубийством. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, два брата красили оградку, выпивали, вспоминали родителей и обсуждали, кого похоронят на кладбище. В какой-то момент один из них отошёл и свёл счёты с жизнью. Не исключено, что этому предшествовал конфликт между родственниками. Погибшему было 60 лет. В отличие от своего 56-летнего брата, он не был судим.

Вместе с тем СК продолжает рассматривать версию убийства.

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Напомним, что инцидент случился в районе посёлка Черенцово под Тихвином. Звонок в экстренные службы поступил в 12:32.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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