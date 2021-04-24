"Смешно": Сенатор Джабаров оценил заявление Киева о невозможности приезда Зеленского в Москву

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил о невозможности приезда президента страны Владимира Зеленского в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Он объяснил это тем, что Зеленский не может "во время войны ехать в столицу России и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора". Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT назвал это заявление смешным.

"Вообще, само заявление смешное. Чем тогда отличается встреча, которую Зеленский хотел провести в Донбассе со "страной-агрессором"? То есть в Донбассе это страна для переговоров, а в Москве это будет "страна-агрессор", — заявил он.

По мнению Джабарова, украинская сторона приняла такое решение, потому что Зеленскому будет нечего сказать Путину, так как президент Незалежной ни одного своего предвыборного обещания не выполнил.

Также Джабаров считает, что все приведённые вице-премьером доводы являются не более чем отговорками в попытке защитить политический имидж Зеленского.

Ранее сенатор Алексей Пушков высказал своё мнение, почему любые переговоры с Зеленским по Донбассу не имеют смысла. Он считает, что с нынешним Киевом невозможно о чём-либо договориться, ибо тот не выполняет своих обязательств.

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