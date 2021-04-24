"Если вдруг": Лукашенко подпишет декрет о переходе власти к Совбезу в случае экстренной ситуации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его полномочия перейдут к Совбезу при экстренной ситуации. Исполнять обязанности главы государства в таком случае будет премьер страны. Таким образом, политик огласил "самое важное" за 25 лет решение, которое анонсировал ранее.

"Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что всё будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили — назавтра Совет безопасности будет наделён полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнётся. И Совет безопасности должен принимать решение. Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной, "если вдруг", — пояснил Лукашенко во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, пишет БелТА.

Лукашенко отметил, что таким образом решил "предусмотреть всё". План действий был давно разработан. Согласно установленному алгоритму, управление страной будет осуществляться тайным голосованием.

"[Было принято] когда это всё разворачивалось. А не то что я хочу кому-то что-то сдать или передать. Ребята, никогда этого не будет. Я готов на всё, но только чтобы сохранить мою и вашу страну", — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, ранее белорусский президент заявил, что санкцию на организацию покушения на него дало высшее политическое руководство США. План готовившегося в стране военного переворота предполагал не менее трёх сценариев, об этом рассказал глава КГБ Белоруссии. На одной из встреч заговорщиков организатор переворота Юрий Зенкович утверждал, что в случае неудачи за него заступится Госдепартамент Соединённых Штатов.

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