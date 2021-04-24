Россияне ринулись скупать товары для походов в преддверии майских праздников
Среди самых популярных товаров — полуторные надувные матрасы с ручным насосом и двумя подушками в комплекте.
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За апрель оборот товаров для походов и хайкинга от российских продавцов увеличился в 2,2 раза. Об этом говорится в исследовании компании "AliExpress Россия", результаты которого есть в распоряжении Лайфа.
Аналитики связывают рост интереса россиян к данной продукции с периодом длинных майских праздников и желанием провести время на природе.
"Сильнее всего выросли продажи спальных принадлежностей для походов: их оборот увеличился в апреле в 7,6 раза. Среди самых популярных товаров категории — полуторные надувные матрасы с ручным насосом и двумя подушками в комплекте. Кроме того, повышенным спросом пользовались самонадувающиеся нейлоновые спальные коврики. В среднем россияне готовы потратить на комфортный сон в походе от 2 до 5 тысяч рублей", — отмечают аналитики.
Ещё выросли траты на портативные фонарики [от 200 до 5,1 тысячи рублей] и палатки с тентами [от 350 до 5 тысяч рублей]. Активнее стали интересоваться и обувью для похода.
"За апрель оборот таких товаров от российских продавцов вырос в семь раз. Чаще всего покупатели из России выбирают кроссовки для трейлраннинга из сетчатой ткани с цепкой подошвой и водонепроницаемой подкладкой. Средняя стоимость популярных моделей походной обуви — 5 тысяч рублей", — заявили в компании "AliExpress Россия".
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая. Это было сделано в ответ на предложение Роспотребнадзора. В Госдуме поддержали решение главы государства.
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