Вирусологи объяснили, как длинные майские выходные повлияют на ситуацию с ковидом в России

Для того чтобы понять влияние длинных майских выходных на коронавирусную статистику, нужно будет подождать три недели после 10 мая. Об этом в беседе с Ura.ru заявил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

"Мы посмотрим, как это может сказаться, вот эти длинные выходные. Люди будут общаться, люди будут разъезжаться и так далее. Посмотрим, что будет ещё через три недели", — рассказал Альтштейн.

Отдельно вирусолог отметил, что длинные выходные не являются мерой борьбы с эпидемией.

В свою очередь заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков считает, что длинные выходные положительно скажутся на эпидемиологической обстановке в стране, ведь будет некое рассредоточение людей из больших городов.

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