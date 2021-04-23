Звёздный кот из "Инстаграма" Понзу умер в результате массовой драки в парке

Кот по кличке Понзу (Ponzu), прославившийся в "Инстаграме", скоропостижно скончался от сердечного приступа, случившегося с ним после массовой драки в парке в Нью-Йорке.

Как пишет Daily Mail, конфликт случился между владелицей питомца и семьёй с ребёнком. 34-летняя Чанан Аксорннан и её возлюбленный гуляли с котом в парке, когда мальчик споткнулся о поводок Понзу и причинил коту боль. Чанан уверена, что всё было неслучайно. В итоге женщина устроила словесную перепалку, а затем конфликт перерос в драку, где на неё набросились сразу несколько человек.

В итоге у кота, имевшего редкое заболевание, случился сердечный приступ. И звезда "Инстаграма" скончалась на месте. В последней публикации о Понзу владельцы указали, что коту было всего три года и четыре месяца. У пушистого в соцсетях было 23 тысячи подписчиков. Сейчас полиция занята поиском обидчиков женщины, но никто пока не задержан.

Ранее Лайф публиковал 15 смешных фото, когда коты оказывались в местах, где их точно не должно быть. Усатые умудрялись побывать там, где и правда никогда не ступала и не ступит нога человека.

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