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Звёздный кот из "Инстаграма" Понзу умер в результате массовой драки в парке

Обидчики набросились на его хозяйку во время прогулки, и у питомца случился сердечный приступ.

23 апреля 2021, 18:43
<p>Кот Понзу. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/ponzucoolcat/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ponzucoolcat</a></p>

Кот Понзу. Фото © Instagram / ponzucoolcat

Кот по кличке Понзу (Ponzu), прославившийся в "Инстаграме", скоропостижно скончался от сердечного приступа, случившегося с ним после массовой драки в парке в Нью-Йорке.

Как пишет Daily Mail, конфликт случился между владелицей питомца и семьёй с ребёнком. 34-летняя Чанан Аксорннан и её возлюбленный гуляли с котом в парке, когда мальчик споткнулся о поводок Понзу и причинил коту боль. Чанан уверена, что всё было неслучайно. В итоге женщина устроила словесную перепалку, а затем конфликт перерос в драку, где на неё набросились сразу несколько человек.

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В итоге у кота, имевшего редкое заболевание, случился сердечный приступ. И звезда "Инстаграма" скончалась на месте. В последней публикации о Понзу владельцы указали, что коту было всего три года и четыре месяца. У пушистого в соцсетях было 23 тысячи подписчиков. Сейчас полиция занята поиском обидчиков женщины, но никто пока не задержан.

Ранее Лайф публиковал 15 смешных фото, когда коты оказывались в местах, где их точно не должно быть. Усатые умудрялись побывать там, где и правда никогда не ступала и не ступит нога человека.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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