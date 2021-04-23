Путин подписал указ об ответных мерах на недружественные действия других стран

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Об этом говорится на официальном сайте президента.

Отмечается, что указ подписан с целью защитить интересы и безопасность России в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединённых Штатов Америки и иных иностранных государств".

Документ ограничивает заключение трудовых договоров и договоров о предоставлении труда работникам со стороны иностранных компаний, которые напрямую совершают недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан РФ или юридических лиц страны.

Помимо этого, Правительство РФ будет обязано определить перечень недружественных государств и количество физических лиц, которые находятся на территории России и с которыми могут быть заключены договоры, а также обеспечить контроль за соблюдением трудовых прав граждан.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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