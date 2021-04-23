"Платные пропагандисты либерального толка": Юрист оценил включение "Медузы" в список иноагентов
Эксперт считает, что подобная мера поможет пролить свет на потоки финансирования издания, так как оно будет обязано подавать публичные отчёты в Минюст.
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Юрист Илья Ремесло прокомментировал внесение издания "Медуза" в список СМИ-иноагентов. Решение о подобной мере было принято в Министерстве юстиции России.
"Это было ожидаемое решение. Давно ходили слухи, что у них есть некие иностранные инвесторы. На мой взгляд, "Медуза" участвовала во многих провокациях, там работают платные пропагандисты либерального толка, которых, предположительно, финансирует Ходорковский", — приводит слова Ремесло RT.
Эксперт также добавил, что подобная мера поможет пролить свет на потоки финансирования "Медузы", так как издание будет обязано подавать публичные отчёты в Минюст.
Напомним, что ранее замглавреда "Медузы" Татьяну Лысову уличили в связях со структурами Ходорковского. Она не раз выступала в интересах олигарха и даже была свидетелем защиты по второму делу нефтяной компании.
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