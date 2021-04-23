На Кипре вводят самый жёсткий с начала эпидемии ковида карантин

Кабмин Кипра принял решение о введении с 26 апреля самого жёсткого карантинного режима за всё время с начала эпидемии коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступил министр здравоохранения Константинос Иоанну по итогам заседания правительства.

"Растущее число случаев инфекции в сочетании с нагрузкой на систему здравоохранения из-за большого количества случаев госпитализации не может оставить нас равнодушными и требует принятия сложных решений и радикальных мер, чтобы остановить распространение вируса в обществе", — сказал Иоанну после завершения заседания правительства.

Он отметил, что новый режим пока вводится на две недели — с 26 апреля по 9 мая. В этот период на острове будет расширено на два часа действие комендантского часа: начало не с 23:00, как сейчас, а с 21:00, завершение в 05:00 утра. В указанные две недели на острове закроются все промтоварные магазины, рестораны и кафе, театры, кинотеатры, парикмахерские, салоны красоты, спортивные залы, а также танцевальные или музыкальные школы.

Кроме того, самым главным ужесточением для местных жителей будет то, что в период с 26 апреля по 9 мая сократится с двух до одного количество разрешённых в течение суток выходов из дома. При этом поездки на работу, к врачу, ветеринару, а также посещение аптеки не будут браться в расчёт.

Напомним, что ранее Минздрав Кипра официально перевёл Россию в число стран, откуда можно приезжать туристам. В связи с этим страна открыла границы для россиян с 1 апреля. Тогда отмечалось, что отдыхающим необходимо сдавать анализы на ковид не ранее чем за 72 часа до вылета на остров. Также по прилёте придётся пройти за свой счёт ещё один тест в аэропортах кипрских городов Ларнака или Пафос.

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