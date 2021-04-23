В мире за неделю зафиксировали самое большое число заболевших ковидом с начала пандемии

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшую неделю выросло на 5,7 миллиона.

Как свидетельствуют подсчёты ТАСС, это максимум с начала пандемии. Предыдущий рекорд — 5,36 миллиона случаев за неделю — был зарегистрирован в середине декабря 2020 года.

На данный момент темпы распространения инфекции выше всего в Индии и ряде стран Латинской Америки. А вот в Восточной Европе, где с начала месяца фиксировался резкий рост заболеваемости, ситуация несколько стабилизировалась.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу. Она назвала нынешнюю ситуацию с ковидом в РФ достаточно стабильной.

Авторы