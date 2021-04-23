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В мире за неделю зафиксировали самое большое число заболевших ковидом с начала пандемии

Темпы распространения инфекции на данный момент выше всего в Индии и ряде стран Латинской Америки.

23 апреля 2021, 16:13
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшую неделю выросло на 5,7 миллиона.

Как свидетельствуют подсчёты ТАСС, это максимум с начала пандемии. Предыдущий рекорд — 5,36 миллиона случаев за неделю — был зарегистрирован в середине декабря 2020 года.

В семи регионах России вырос уровень заболеваемости коронавирусом

В семи регионах России вырос уровень заболеваемости коронавирусом

На данный момент темпы распространения инфекции выше всего в Индии и ряде стран Латинской Америки. А вот в Восточной Европе, где с начала месяца фиксировался резкий рост заболеваемости, ситуация несколько стабилизировалась.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу. Она назвала нынешнюю ситуацию с ковидом в РФ достаточно стабильной.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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