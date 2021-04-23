Вакцина "Ковивак" поступит в 18 регионов России до 25 апреля

Разработанная в центре им. М.П. Чумакова вакцина от коронавируса нового типа "Ковивак" появится в поликлиниках 18 регионов России до 25 апреля. Об этом сообщило Минобрнауки РФ в своём официальном телеграм-канале.

"До 25 апреля "Ковивак" появится в поликлиниках 18 регионов. Первые поставки вакцины от коронавируса планируются в Ленобласти, Московском регионе, Республике Татарстан, Ставрополье, Приморском крае", — говорится в сообщении.

Министерство напомнило, что вакцина сделана по классической методе и является цельновирионной, то есть содержит полноценный вирус, а не его часть, благодаря чему она может быть эффективна против всех известных мутаций ковида.

Также сообщается, что клинические испытания подтвердили полную безопасность вакцины и её низкую реактогенность. У большинства испытуемых устойчивый иммунитет сформировался уже на 42-й день после первой прививки.

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