Вакцина "Ковивак" поступит в 18 регионов России до 25 апреля
Препарат сделан по классической методе и является цельновирионным, то есть содержит полноценный вирус, а не его часть.
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Разработанная в центре им. М.П. Чумакова вакцина от коронавируса нового типа "Ковивак" появится в поликлиниках 18 регионов России до 25 апреля. Об этом сообщило Минобрнауки РФ в своём официальном телеграм-канале.
"До 25 апреля "Ковивак" появится в поликлиниках 18 регионов. Первые поставки вакцины от коронавируса планируются в Ленобласти, Московском регионе, Республике Татарстан, Ставрополье, Приморском крае", — говорится в сообщении.
Министерство напомнило, что вакцина сделана по классической методе и является цельновирионной, то есть содержит полноценный вирус, а не его часть, благодаря чему она может быть эффективна против всех известных мутаций ковида.
Также сообщается, что клинические испытания подтвердили полную безопасность вакцины и её низкую реактогенность. У большинства испытуемых устойчивый иммунитет сформировался уже на 42-й день после первой прививки.
Напомним, производство вакцины "Ковивак" от центра Чумакова для гражданского оборота началось в России 25 марта. Предельная отпускная цена за одну упаковку препарата составит 4330 рублей. Третья стадия испытаний вакцины начнётся в мае.
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