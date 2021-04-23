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Категорий: 18

Вакцина "Ковивак" поступит в 18 регионов России до 25 апреля

Препарат сделан по классической методе и является цельновирионным, то есть содержит полноценный вирус, а не его часть.

23 апреля 2021, 14:05
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Разработанная в центре им. М.П. Чумакова вакцина от коронавируса нового типа "Ковивак" появится в поликлиниках 18 регионов России до 25 апреля. Об этом сообщило Минобрнауки РФ в своём официальном телеграм-канале.

"До 25 апреля "Ковивак" появится в поликлиниках 18 регионов. Первые поставки вакцины от коронавируса планируются в Ленобласти, Московском регионе, Республике Татарстан, Ставрополье, Приморском крае", — говорится в сообщении.

Министерство напомнило, что вакцина сделана по классической методе и является цельновирионной, то есть содержит полноценный вирус, а не его часть, благодаря чему она может быть эффективна против всех известных мутаций ковида.

В центре Чумакова заявили об эффективности вакцины "Ковивак" против всех мутаций коронавируса

В центре Чумакова заявили об эффективности вакцины "Ковивак" против всех мутаций коронавируса

Также сообщается, что клинические испытания подтвердили полную безопасность вакцины и её низкую реактогенность. У большинства испытуемых устойчивый иммунитет сформировался уже на 42-й день после первой прививки.

Напомним, производство вакцины "Ковивак" от центра Чумакова для гражданского оборота началось в России 25 марта. Предельная отпускная цена за одну упаковку препарата составит 4330 рублей. Третья стадия испытаний вакцины начнётся в мае.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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