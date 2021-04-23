Попова: Россия вышла на плато по коронавирусу

"Осенне-зимний подъём, который мы регистрировали в конце осени и начале зимы прошедшего года, завершился в январе значительным снижением, и в течение марта еженедельное снижение было 12–13%. Сегодня этот процент меньше, и практически мы вышли на определённое плато в целом по стране", — сказала она на презентации приложения "Путешествую без CoViD-19".