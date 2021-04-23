Попова: Россия вышла на плато по коронавирусу
Подъём заболеваемости, который фиксировался в осенне-зимний период, завершился в январе, с тех пор происходит снижение числа инфицированных.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала нынешнюю ситуацию с коронавирусом "достаточно стабильной", по её словам, можно говорить о выходе на плато заболеваемости.
"Осенне-зимний подъём, который мы регистрировали в конце осени и начале зимы прошедшего года, завершился в январе значительным снижением, и в течение марта еженедельное снижение было 12–13%. Сегодня этот процент меньше, и практически мы вышли на определённое плато в целом по стране", — сказала она на презентации приложения "Путешествую без CoViD-19".
Напомним, что Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию вновь призвал граждан страны пройти вакцинацию от коронавируса. Российский лидер заявил, что всегда был уверен в том, что страна сможет справиться с пандемией. Позже он также отметил, что власти будут держать ситуацию с ковидом в стране на постоянном контроле.
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