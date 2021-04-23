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Попова: Россия вышла на плато по коронавирусу

Подъём заболеваемости, который фиксировался в осенне-зимний период, завершился в январе, с тех пор происходит снижение числа инфицированных.

23 апреля 2021, 13:55
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала нынешнюю ситуацию с коронавирусом "достаточно стабильной", по её словам, можно говорить о выходе на плато заболеваемости.

"Осенне-зимний подъём, который мы регистрировали в конце осени и начале зимы прошедшего года, завершился в январе значительным снижением, и в течение марта еженедельное снижение было 12–13%. Сегодня этот процент меньше, и практически мы вышли на определённое плато в целом по стране", — сказала она на презентации приложения "Путешествую без CoViD-19".

В семи регионах России вырос уровень заболеваемости коронавирусом

В семи регионах России вырос уровень заболеваемости коронавирусом

Напомним, что Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию вновь призвал граждан страны пройти вакцинацию от коронавируса. Российский лидер заявил, что всегда был уверен в том, что страна сможет справиться с пандемией. Позже он также отметил, что власти будут держать ситуацию с ковидом в стране на постоянном контроле.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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