Шурыгина даже в наркологической клинике устроила съёмку в стиле 18+, показав силиконовую грудь

Диана делится не только тем, как проходит её день, но и продолжает показывать откровенные кадры. Так, находясь под действием лекарственных препаратов, она решила обнажить грудь на камеру и задрала вверх и так короткий топ.

Фото © Instagram / shurygina_vlog

При этом блогерша искренне удивилась, что подписчики завалили её вопросами о причине помещения в клинику. Она думала, что все уже догадались, каким недугом она страдает. Диана также отметила, что у неё "не жёсткая больница, а частная".

Фото © Instagram / shurygina_vlog

Я думала, вы понимаете, почему я лежу в больнице. Я лечусь от зависимости. Я нон-стоп сидела Диана Шурыгина

Фото © Instagram / shurygina_vlog

Чуть позже обрадованная блогерша заявила, что её выписывают. Однако перед помещением в клинику она сообщила, что поругалась со своим бойфрендом — миллионером Денисом Ребровым, к которому прониклась симпатией, ещё будучи замужем за оператором Андреем Шлягиным. Девушка отметила, что не знает, помирится ли снова со своим возлюбленным.

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