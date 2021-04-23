Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Шурыгина даже в наркологической клинике устроила съёмку в стиле 18+, показав силиконовую грудь

21-летняя Диана Шурыгина рассказывает подписчикам, что переживает нелёгкие времена. Недавно блогерша во второй раз угодила в наркологическую клинику, но не прекращает выходить с поклонниками на связь.

23 апреля 2021, 15:47

Фото © Instagram / shurygina_vlog

Диана делится не только тем, как проходит её день, но и продолжает показывать откровенные кадры. Так, находясь под действием лекарственных препаратов, она решила обнажить грудь на камеру и задрала вверх и так короткий топ.

Фото © Instagram / shurygina_vlog

Фото © Instagram / shurygina_vlog

При этом блогерша искренне удивилась, что подписчики завалили её вопросами о причине помещения в клинику. Она думала, что все уже догадались, каким недугом она страдает. Диана также отметила, что у неё "не жёсткая больница, а частная".

Фото © Instagram / shurygina_vlog

Фото © Instagram / shurygina_vlog

Я думала, вы понимаете, почему я лежу в больнице. Я лечусь от зависимости. Я нон-стоп сидела

Диана Шурыгина

Фото © Instagram / shurygina_vlog

Фото © Instagram / shurygina_vlog

Чуть позже обрадованная блогерша заявила, что её выписывают. Однако перед помещением в клинику она сообщила, что поругалась со своим бойфрендом — миллионером Денисом Ребровым, к которому прониклась симпатией, ещё будучи замужем за оператором Андреем Шлягиным. Девушка отметила, что не знает, помирится ли снова со своим возлюбленным.

Певица снялась полностью обнажённой, но спрятать всё самое неприличное удалось за пышными формами

Певица снялась полностью обнажённой, но спрятать всё самое неприличное удалось за пышными формами

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Я всё забываю и падаю, как пьяная": Шурыгина попала в наркологичку, сняв своё невменяемое состояние

19 апреля, 09:25

Виктория Боня устроила жаркие танцы без белья, и это было большой ошибкой, ведь фанаты увидели всё

сегодня в 14:23

20-летняя дочь Ефремова, которая называет себя Сергеем, раскрыла свои психиатрические диагнозы

сегодня в 13:02

Война затаилась: как будут развиваться события вокруг Донбасса

сегодня в 17:16

Сломанная палка и разбитые зеркала: во Владивостоке водитель такси и пассажир устроили жёсткую драку — видео

сегодня в 17:09

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1