Шурыгина даже в наркологической клинике устроила съёмку в стиле 18+, показав силиконовую грудь
21-летняя Диана Шурыгина рассказывает подписчикам, что переживает нелёгкие времена. Недавно блогерша во второй раз угодила в наркологическую клинику, но не прекращает выходить с поклонниками на связь.
Диана делится не только тем, как проходит её день, но и продолжает показывать откровенные кадры. Так, находясь под действием лекарственных препаратов, она решила обнажить грудь на камеру и задрала вверх и так короткий топ.
При этом блогерша искренне удивилась, что подписчики завалили её вопросами о причине помещения в клинику. Она думала, что все уже догадались, каким недугом она страдает. Диана также отметила, что у неё "не жёсткая больница, а частная".
Я думала, вы понимаете, почему я лежу в больнице. Я лечусь от зависимости. Я нон-стоп сидела
Чуть позже обрадованная блогерша заявила, что её выписывают. Однако перед помещением в клинику она сообщила, что поругалась со своим бойфрендом — миллионером Денисом Ребровым, к которому прониклась симпатией, ещё будучи замужем за оператором Андреем Шлягиным. Девушка отметила, что не знает, помирится ли снова со своим возлюбленным.
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