Число сделанных в мире прививок от ковида почти достигло 1 млрд

В ближайшие несколько дней мировое сообщество перешагнёт отметку в один миллиард сделанных прививок от коронавируса. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои подсчёты.

На момент 22 апреля в мире было сделано 966 млн прививок, а общий темп вакцинации составлял около 16 млн вакцинаций в день. Таким образом, порог в один миллиард будет преодолён на этих выходных.

Однако стоит отметить, что в США, где и расположена штаб-квартира Bloomberg, прививки считаются не по количеству полностью привитых людей, а по количеству сделанных прививок или же использованных доз вакцины. Таким образом, количество полностью привитых пока ещё значительно меньше одного миллиарда — большинство получили только первую дозу вакцины.

По подсчётам агентства, чтобы вакцинировать 75% населения, необходимых для достижения коллективного иммунитета, с нынешними темпами миру понадобится примерно 21 месяц.

Отмечается, что важную роль в ускорении темпов вакцинации сыграет международное сотрудничество. Другим важным элементом, способствующим ускорению вакцинации, будет распространение препаратов, одной прививки которыми достаточно для формирования иммунитета.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала нынешнюю ситуацию с коронавирусом "достаточно стабильной" и добавила, что можно говорить о выходе на плато заболеваемости.

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