Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Число сделанных в мире прививок от ковида почти достигло 1 млрд

Чтобы вакцинировать 75% населения, необходимых для достижения коллективного иммунитета, с нынешними темпами миру понадобится примерно 21 месяц.

23 апреля 2021, 14:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В ближайшие несколько дней мировое сообщество перешагнёт отметку в один миллиард сделанных прививок от коронавируса. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои подсчёты.

На момент 22 апреля в мире было сделано 966 млн прививок, а общий темп вакцинации составлял около 16 млн вакцинаций в день. Таким образом, порог в один миллиард будет преодолён на этих выходных.

Однако стоит отметить, что в США, где и расположена штаб-квартира Bloomberg, прививки считаются не по количеству полностью привитых людей, а по количеству сделанных прививок или же использованных доз вакцины. Таким образом, количество полностью привитых пока ещё значительно меньше одного миллиарда — большинство получили только первую дозу вакцины.

ВОЗ продлила режим глобального ЧС в сфере здравоохранения на три месяца

ВОЗ продлила режим глобального ЧС в сфере здравоохранения на три месяца

По подсчётам агентства, чтобы вакцинировать 75% населения, необходимых для достижения коллективного иммунитета, с нынешними темпами миру понадобится примерно 21 месяц.

Отмечается, что важную роль в ускорении темпов вакцинации сыграет международное сотрудничество. Другим важным элементом, способствующим ускорению вакцинации, будет распространение препаратов, одной прививки которыми достаточно для формирования иммунитета.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала нынешнюю ситуацию с коронавирусом "достаточно стабильной" и добавила, что можно говорить о выходе на плато заболеваемости.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Греф предположил, когда в России начнётся новый всплеск заболеваемости коронавирусом

вчера в 04:02

Вакцина "Ковивак" поступит в 18 регионов России до 25 апреля

сегодня в 14:05

Байден признался, что воодушевлён призывом Путина к сотрудничеству по вопросам климата

сегодня в 15:35

Пашаев рассказал о желавших за деньги взять на себя вину по делу Ефремова

сегодня в 15:28

Убойный ивент UFC: тирана женского дивизиона Валентину Шевченко ждёт новый вызов

сегодня в 15:31

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1