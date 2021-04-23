Обозвали надоедливыми мухами и отказывались госпитализировать: в Казани женщина обвинила врачей в смерти мужа

В Казани скончался отец двоих детей, 30-летний Марат Зинатуллин. Он несколько дней обращался в разные клиники — как частные, так и государственные. И каждый раз диагнозы ему ставили ошибочные. В итоге в палату мужчина попал, но было уже поздно, и он умер в больнице. Изначально же Марат обратился к медикам с жалобами на боли в животе.

"УЗИ ему сделали, ничего серьёзного не обнаружили, порекомендовали обратиться к врачу. 21 октября боль в животе стала ещё сильней, она отдавала в грудную клетку. Сделали озоновую блокаду, назначили ещё курс таких процедур, выписали обезболивающие. За приём заплатили почти пять тысяч рублей, ещё на 12,6 тысячи прописали лечение", — поделилась такой историей с Indie News жена Марата Гульнара.

Супруги решили ехать в городскую больницу № 7, однако там их встретили не очень гостеприимно. Стали ворчать и даже назвали надоедливыми мухами.

"Потом смилостивились, сказали: ну хорошо, врачи его осмотрят, но госпитализировать всё равно не будем, идите в свою больницу. Несмотря на то что мы настаивали на приёме у хирурга, его вновь осмотрел только невролог, поставил диагноз "торакалгия" (боль, возникающая в груди вследствие сдавливания или раздражения межрёберных нервов окружающими их тканями. — Прим. Лайфа), выписал обезболивающие и отправил домой", — сказала Гульнара.

В итоге к 23 октября состояние мужчины стало совсем плохим — он пожелтел, рвота не прекращалась, температура упала до 35 градусов. Медики отвезли его в горбольницу № 6, где ему сделали УЗИ и томографию. Казанца хотели оперировать сразу, но побоялись, так как у него были очень низкие температура и давление. Днём позже мужчина умер.

Как сообщает "Вечерняя Казань", после смерти мужа женщина обратилась в Следственный комитет — и там возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ранее вдова умершего пациента ковидной больницы в Крыму обвинила врачей в смерти мужа.

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