В Башкирии будущая мама потеряла сына из-за пьяного анестезиолога и главврача, который ушёл со смены

Трагическая и поистине жуткая история произошла с беременной женщиной из Салавата, Башкирия. Хореограф Алёна Лаврикова и её муж с нетерпением ждали малыша, который должен был родиться в начале апреля. Вся беременность проходила идеально, а анализы и снимки не давали никаких поводов для беспокойства. Когда у девушки ночью отошли воды, они позвонили в больницу. Вот только там им не ответили, поэтому супружеская пара сама добралась до приёмного покоя, где Алёну усадили заполнять документы.

Фото © Instagram / _alena_lavrikova_

Девушка чувствовала себя нормально, и малыш активно двигался, но небольшое кровотечение её тревожило. При таком раскладе осмотр необходимо проводить в операционной, однако врач решила сделать по-своему и усадила Алёну на кресло.

Я легла на кресло и меня начала осматривать врач (какими-то щипцами, после чего мне стало ужасно больно и хлынуло очень сильное кровотечение). Врач начала сильно паниковать и просить каталку, чтобы меня подняли в операционную Алёна Лаврикова

Фото © Instagram / _alena_lavrikova_

Но тут девушку подстерегали неприятные сюрпризы. Дверь в операционную была заперта, и ключ к ней нашли не сразу. Анестезиолог был пьян так, что не мог стоять, а главврач куда-то пропал, покинув пост во время смены. В роддоме началась паника, медсёстры бегали и искали хирургов, но не могли никого найти. "Всё это время я лежала на столе и истекала кровью, умирали мой ребёнок и я", — вспоминает происходящее Алёна.

Фото © Instagram / _alena_lavrikova_

Наконец-то, спустя некоторое время, появился главврач. За ним влетела анестезиолог, которая, несмотря на свой выходной, примчалась в домашнем халате и сделала укол. Наркоз не успел подействовать, поэтому будущая мама терпела боль, лишь бы врачи успели спасти её ребёнка. Но им это не удалось. Позже Алёне сказали, что "так бывает". В документах указали, что она прибыла в приёмный покой уже с сильным кровотечением, а ребёнок на тот момент был мёртв.

Видео © Instagram / _alena_lavrikova_

Девушка не стала мириться с этой ситуацией, ведь из-за халатности врачей погиб её сын и едва не погибла она сама. Поэтому они с мужем подали заявление в следственные органы, о чём и рассказали в "Инстаграме". Именно при сборе документов для дела и выяснилось, что информация в медкарте Алёны не соответствует действительности, а некоторых снимков попросту нет, хотя девушка точно проходила осмотр.

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