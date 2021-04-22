Мама предупредила об опасности воздушных шаров, когда её сын умер за 10 дней до первого дня рождения

19-летняя Эшли Чепмен из Нового Южного Уэльса, Австралия, поделилась с подписчиками своим горем, желая предотвратить будущие трагедии. Девушка рассказала, что недавно у неё умер сын Хит, которому всего через 10 дней должен был исполниться годик, пишет 7NEWS. В тот день молодая мама, как и обычно, покормила сына и отлучилась на минутку, чтобы взять еды и себе, когда услышала кашель.

Фото © Facebook / Ashleigh Chapman

Но он не показался подозрительным. Однако спустя несколько минут он повторился — и на этот раз он звучал натужно. Эшли влетела в комнату и обнаружила Хита без сознания. Она тут же проверила его дыхательные пути, но ничего необычного не нашла. Девушка принялась делать ему искусственное дыхание, во время которого успела вызвать скорую и позвонить своему парню — Джессе Маклину.

Фото © Facebook / Ashleigh Chapman

Медики срочно доставили малыша в больницу, но спустя час напряжённого ожидания сообщили родителям Хита о его смерти. "У меня подкосились ноги. Я не верила им, всё повторяла: "Не говорите мне этого, не говорите", — вспоминает Эшли. Врачи объяснили, что малыш случайно проглотил воздушный шарик, который моментально перекрыл ему кислород. Девушка вспомнила, что накануне они и впрямь надували один. Он почти совсем сдулся и остался лежать где-то в комнате.

Фото © Facebook / Ashleigh Chapman

Я никогда не думала, что окажусь в такой ситуации. У Хита на этих выходных должен был быть первый день рождения, а я теперь выбираю ему гробик и урну. Во всём виноват этот шарик. А ведь они повсюду — в детских садах, в начальных школах и на карнавалах. Трагедия может произойти за секунду, вы даже ничего не поймёте Эшли Чепмен

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