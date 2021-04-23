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Французские власти назвали терактом убийство сотрудницы полиции в Рамбуйе

Слова соболезнования близким погибшей выразили президент и премьер-министр страны.

23 апреля 2021, 16:56
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Французские власти назвали терактом убийство сотрудницы полиции в Рамбуйе. Видео © Соцсети

Нападение на сотрудницу полиции французской коммуны Рамбуйе является терактом. Такое заявление сделал премьер-министр Франции Жан Кастекс, находясь на месте ЧП, сообщает телеканал BFM.TV.

По словам Кастекса, это трусливое убийство. Он поблагодарил полицейских, которые оперативно нейтрализовали преступника. Премьер также обратился к семье и коллегам погибшей, отметив, что им будет оказана вся необходимая поддержка.

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Кастекс напомнил о других терактах, случившихся в департаменте Ивелин, где произошло убийство сотрудницы полиции. Это трагедия в городе Манявил 2016 года и убийство учителя истории Самюэля Пати осенью прошлого года в коммуне Конфлан-Сент-Онорин.

Свои соболезнования семье и коллегам погибшей принёс президент Франции Эмманюэль Макрон, опубликовав пост в "Твиттере".

Он подчеркнул, что страна будет противостоять терроризму без каких-либо уступок. По словам Макрона, Франция не сдастся перед напором исламских радикалов.

Напомним, что во французском городе Рамбуйе (недалеко от Парижа) мужчина с ножом напал на 49-летнюю сотрудницу полиции. В результате от полученных травм та скончалась.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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