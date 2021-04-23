Французские власти назвали терактом убийство сотрудницы полиции в Рамбуйе. Видео © Соцсети

Нападение на сотрудницу полиции французской коммуны Рамбуйе является терактом. Такое заявление сделал премьер-министр Франции Жан Кастекс, находясь на месте ЧП, сообщает телеканал BFM.TV.

По словам Кастекса, это трусливое убийство. Он поблагодарил полицейских, которые оперативно нейтрализовали преступника. Премьер также обратился к семье и коллегам погибшей, отметив, что им будет оказана вся необходимая поддержка.

Кастекс напомнил о других терактах, случившихся в департаменте Ивелин, где произошло убийство сотрудницы полиции. Это трагедия в городе Манявил 2016 года и убийство учителя истории Самюэля Пати осенью прошлого года в коммуне Конфлан-Сент-Онорин.

Свои соболезнования семье и коллегам погибшей принёс президент Франции Эмманюэль Макрон, опубликовав пост в "Твиттере".

Elle était policière. Stéphanie a été tuée dans son commissariat de Rambouillet, sur les terres déjà meurtries des Yvelines. La Nation est aux côtés de sa famille, de ses collègues et des forces de l’ordre. Du combat engagé contre le terrorisme islamiste, nous ne céderons rien. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 23, 2021

Он подчеркнул, что страна будет противостоять терроризму без каких-либо уступок. По словам Макрона, Франция не сдастся перед напором исламских радикалов.

Напомним, что во французском городе Рамбуйе (недалеко от Парижа) мужчина с ножом напал на 49-летнюю сотрудницу полиции. В результате от полученных травм та скончалась.

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