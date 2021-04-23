"Роскосмос" впервые за годы отказал заказчику в запуске спутника на орбиту

Компании "Роскосмос" впервые пришлось отказать заказчику в запуске спутника на орбиту Земли. Об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Когда у нас в этом году вдруг появилась возможность запустить ещё космический аппарат, мы впервые за последние годы вынуждены были отказать заказчику, потому что у нас физически производственные мощности, они на пределе", — сказал Рогозин в беседе с журналистами.

В текущем году с одной только компанией OneWeb у "Роскосмоса" запланировано четыре запуска: один состоялся в конце марта, ещё один планируется на 26 апреля. Два запуска — с Восточного и Байконура — должны пройти в течение года. Помимо того, в декабре госкорпорация намерена отправить на орбиту космических туристов.

Ранее Лайф сообщал, что Россия решила отказаться от идеи переделать биологический спутник "Бион-М" № 2 в космический аппарат "Ковчег" и отправлять его на орбиту Земли. Причиной тому стали технические трудности, которые подразумевались при выполнении этих работ.

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