Кравчук назвал условие, при котором Украина разорвёт дипотношения с Россией
В Киеве тесно связывают этот вопрос с необходимостью прекращения политического кризиса и войны в Донбассе.
Фото © Zuma / ТАСС
Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев должен использовать все возможные форматы для урегулирования ситуации в Донбассе, а о разрыве дипломатических отношений с Россией пока говорить рано.
"Например, если завтра Россия отказывается принимать участие в "нормандском" и "минском" форматах, тогда немедленно возникает вопрос о необходимости разрыва дипломатических отношений, на следующий же день. Сегодня мы должны использовать все возможности, все пути, чтобы прекратить политический кризис и войну в Донбассе", — сказал он в эфире украинского Четвёртого канала.
Кравчук считает, что в условиях существования "минского" и "нормандского" форматов переговоров по Донбассу "вопрос разрыва дипломатических отношений не является первоочередным".
Ранее партия Зеленского призвала его разорвать дипотношения с Россией. Также члены партии "Слуга народа" предложили обратиться к Великобритании и США с просьбой о "временном направлении своих военных контингентов на территорию Украины".
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