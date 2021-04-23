Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Кравчук назвал условие, при котором Украина разорвёт дипотношения с Россией

В Киеве тесно связывают этот вопрос с необходимостью прекращения политического кризиса и войны в Донбассе.

23 апреля 2021, 16:18
<p>Фото © Zuma / ТАСС</p>

Фото © Zuma / ТАСС

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев должен использовать все возможные форматы для урегулирования ситуации в Донбассе, а о разрыве дипломатических отношений с Россией пока говорить рано.

"Например, если завтра Россия отказывается принимать участие в "нормандском" и "минском" форматах, тогда немедленно возникает вопрос о необходимости разрыва дипломатических отношений, на следующий же день. Сегодня мы должны использовать все возможности, все пути, чтобы прекратить политический кризис и войну в Донбассе", — сказал он в эфире украинского Четвёртого канала.

Кравчук решил больше не ездить на переговоры по Донбассу в Минск

Кравчук решил больше не ездить на переговоры по Донбассу в Минск

Кравчук считает, что в условиях существования "минского" и "нормандского" форматов переговоров по Донбассу "вопрос разрыва дипломатических отношений не является первоочередным".

Кравчук назвал России условие для компромисса по Донбассу

Кравчук назвал России условие для компромисса по Донбассу

Ранее партия Зеленского призвала его разорвать дипотношения с Россией. Также члены партии "Слуга народа" предложили обратиться к Великобритании и США с просьбой о "временном направлении своих военных контингентов на территорию Украины".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Кравчук решил больше не ездить на переговоры по Донбассу в Минск

сегодня в 13:14

Кравчук заявил, что вместе с сыном и внуком пойдёт стрелять по россиянам

21 апреля, 17:51

Депутат Морозов назвал необоснованными решения прибалтийских стран о высылке дипломатов РФ

сегодня в 16:28

Сломанная палка и разбитые зеркала: Во Владивостоке водитель такси и пассажир устроили жёсткую драку — видео

сегодня в 17:09

Французские власти назвали терактом убийство сотрудницы полиции в Рамбуйе

сегодня в 16:56

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1