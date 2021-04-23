Кравчук назвал условие, при котором Украина разорвёт дипотношения с Россией

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев должен использовать все возможные форматы для урегулирования ситуации в Донбассе, а о разрыве дипломатических отношений с Россией пока говорить рано.

"Например, если завтра Россия отказывается принимать участие в "нормандском" и "минском" форматах, тогда немедленно возникает вопрос о необходимости разрыва дипломатических отношений, на следующий же день. Сегодня мы должны использовать все возможности, все пути, чтобы прекратить политический кризис и войну в Донбассе", — сказал он в эфире украинского Четвёртого канала.

Кравчук считает, что в условиях существования "минского" и "нормандского" форматов переговоров по Донбассу "вопрос разрыва дипломатических отношений не является первоочередным".

Ранее партия Зеленского призвала его разорвать дипотношения с Россией. Также члены партии "Слуга народа" предложили обратиться к Великобритании и США с просьбой о "временном направлении своих военных контингентов на территорию Украины".

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