ФАС признала ролик Моргенштерна и "Альфа-банка" нарушающим закон о рекламе

Федеральная антимонопольная служба России назвала ролик "Клип за 10 лямов" — результат коллаборации "Альфа-банка" и рэпера Моргенштерна — видеозаписью, нарушающей закон "О рекламе". Об этом сообщает РБК, ознакомившись с сообщением ФАС.

Согласно решению комиссии ФАС, в видеоклипе нарушен целый ряд установленных правил: на протяжении видео участники употребляют алкоголь, рекламируют финансовые услуги, используют различные непристойные и оскорбительные образы. Помимо того, авторы видео обращаются к несовершеннолетним с просьбой оформить банковскую карту, что является нарушением пункта 2 статьи 6 ФЗ "О рекламе".

Ведомство планирует привлечь "Альфа-банк" и ИП Моргенштерн А.Т. к ответственности в соответствии с КоАП. Им уже отправили предписания о прекращении нарушения законодательства о рекламе.

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