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ФАС признала ролик Моргенштерна и "Альфа-банка" нарушающим закон о рекламе

Ведомство планирует привлечь их к ответственности в соответствии с административным кодексом.

23 апреля 2021, 16:10
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/morgen_shtern/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">morgen_shtern</a></p>

Фото © Instagram/morgen_shtern

Федеральная антимонопольная служба России назвала ролик "Клип за 10 лямов" — результат коллаборации "Альфа-банка" и рэпера Моргенштерна — видеозаписью, нарушающей закон "О рекламе". Об этом сообщает РБК, ознакомившись с сообщением ФАС.

Согласно решению комиссии ФАС, в видеоклипе нарушен целый ряд установленных правил: на протяжении видео участники употребляют алкоголь, рекламируют финансовые услуги, используют различные непристойные и оскорбительные образы. Помимо того, авторы видео обращаются к несовершеннолетним с просьбой оформить банковскую карту, что является нарушением пункта 2 статьи 6 ФЗ "О рекламе".

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Ведомство планирует привлечь "Альфа-банк" и ИП Моргенштерн А.Т. к ответственности в соответствии с КоАП. Им уже отправили предписания о прекращении нарушения законодательства о рекламе.

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Напомним, ранее ФАС возбудила дело против "Альфа-банка" и Моргенштерна за "чрезмерно откровенный" клип.


А впоследствии на рэпера завели дело за пропаганду наркотиков. Ему грозит внушительный штраф по ч. 1 статьи 6.13 КоАП за клипы "Розовое вино — 2" и Family. В пресс-службе "Альфа-банка", который в марте создал под Моргенштерна должность директора по работе с молодёжью, после новости об административном деле заявили, что назначение Моргенштерна было лишь рекламным ходом.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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