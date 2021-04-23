ФАС признала ролик Моргенштерна и "Альфа-банка" нарушающим закон о рекламе
Ведомство планирует привлечь их к ответственности в соответствии с административным кодексом.
Фото © Instagram/morgen_shtern
Федеральная антимонопольная служба России назвала ролик "Клип за 10 лямов" — результат коллаборации "Альфа-банка" и рэпера Моргенштерна — видеозаписью, нарушающей закон "О рекламе". Об этом сообщает РБК, ознакомившись с сообщением ФАС.
Согласно решению комиссии ФАС, в видеоклипе нарушен целый ряд установленных правил: на протяжении видео участники употребляют алкоголь, рекламируют финансовые услуги, используют различные непристойные и оскорбительные образы. Помимо того, авторы видео обращаются к несовершеннолетним с просьбой оформить банковскую карту, что является нарушением пункта 2 статьи 6 ФЗ "О рекламе".
Ведомство планирует привлечь "Альфа-банк" и ИП Моргенштерн А.Т. к ответственности в соответствии с КоАП. Им уже отправили предписания о прекращении нарушения законодательства о рекламе.
Напомним, ранее ФАС возбудила дело против "Альфа-банка" и Моргенштерна за "чрезмерно откровенный" клип.
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А впоследствии на рэпера завели дело за пропаганду наркотиков. Ему грозит внушительный штраф по ч. 1 статьи 6.13 КоАП за клипы "Розовое вино — 2" и Family. В пресс-службе "Альфа-банка", который в марте создал под Моргенштерна должность директора по работе с молодёжью, после новости об административном деле заявили, что назначение Моргенштерна было лишь рекламным ходом.
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