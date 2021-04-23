Байден признался, что воодушевлён призывом Путина к сотрудничеству по вопросам климата

Во время второго дня международного онлайн-саммита по климату президент США Джо Байден поблагодарил мировых лидеров, и в частности президента России Владимира Путина. Он отметил, что стороны достигли "отличного прогресса".

"Я весьма воодушевлен вчерашним призывом президента Путина к сотрудничеству мирового сообщества по перспективному устранению углекислого газа. И Соединенные Штаты с нетерпением ждут работы с Россией и другими странами над этими усилиями", – заявил Байден.

По словам американского президента, необходимо начать полномасштабную работу по организации перестройки и перехода действующих экономических моделей на рельсы чистой энергетики. Особенно это нужно для будущих поколений. И это невозможно сделать без других лидеров, ведь на кону судьба Земли, подчеркнул Байден.

"Мировые лидеры, которые присоединились к нам, спасибо вам. Мне кажется, на данный момент мы добились отличного прогресса. Я благодарен всем лидерам, которые объявили о новых [взятых на себя] обязательствах, чтобы помочь нам всем противостоять изменению климата, которое является угрозой существованию [жизни на планете]", – отметил американский лидер.

Напомним, в ходе саммита Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы активизировать сотрудничество с другими странами в решении экологических проблем. Глава РФ отметил, что от успеха во многом зависит судьба планеты, перспективы развития каждой страны, благополучие и качество жизни людей. Слова Путина ранее положительно оценил экс-госсекретарь, спецпосланник американского президента по климату Джон Керри.

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