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Байден признался, что воодушевлён призывом Путина к сотрудничеству по вопросам климата

Вопросы экологии касаются всего мира, поэтому необходимо объединиться ради будущих поколений, отметил американский президент.

23 апреля 2021, 15:35
<p>Фото ©<a href="https://www.google.com/url?sa=i&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joe_Biden_(48548455397).jpg&psig=AOvVaw1L5j_SFGN70_TbT_vLyBTm&ust=1619276404250000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCLj1puvQlPACFQAAAAAdAAAAABAD" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Wikimedia Commons</a></p>

Фото © Wikimedia Commons

Во время второго дня международного онлайн-саммита по климату президент США Джо Байден поблагодарил мировых лидеров, и в частности президента России Владимира Путина. Он отметил, что стороны достигли "отличного прогресса".

"Я весьма воодушевлен вчерашним призывом президента Путина к сотрудничеству мирового сообщества по перспективному устранению углекислого газа. И Соединенные Штаты с нетерпением ждут работы с Россией и другими странами над этими усилиями", – заявил Байден.

По словам американского президента, необходимо начать полномасштабную работу по организации перестройки и перехода действующих экономических моделей на рельсы чистой энергетики. Особенно это нужно для будущих поколений. И это невозможно сделать без других лидеров, ведь на кону судьба Земли, подчеркнул Байден.

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"Мировые лидеры, которые присоединились к нам, спасибо вам. Мне кажется, на данный момент мы добились отличного прогресса. Я благодарен всем лидерам, которые объявили о новых [взятых на себя] обязательствах, чтобы помочь нам всем противостоять изменению климата, которое является угрозой существованию [жизни на планете]", – отметил американский лидер.

Напомним, в ходе саммита Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы активизировать сотрудничество с другими странами в решении экологических проблем. Глава РФ отметил, что от успеха во многом зависит судьба планеты, перспективы развития каждой страны, благополучие и качество жизни людей. Слова Путина ранее положительно оценил экс-госсекретарь, спецпосланник американского президента по климату Джон Керри.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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