"Слоёный пирог из советского времени": Солодов рассказал, на что Камчатка потратит инфраструктурный кредит из послания Путина. Видео © LIFE

Губернатор Владимир Солодов рассказал, сможет ли Камчатский край претендовать на выделение инфраструктурного кредита. Напомним, что формирование такой системы для регионов анонсировал президент Владимир Путин в своём Послании Федеральному собранию 21 апреля. Принцип распределения будет следующим: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов.

Как пояснил Солодов в беседе с ведущими шоу "Дайте сказать", дотации и кредиты — это две разные формы поддержки, которые может реализовать федеральный центр. А Путин в своём послании предложил поддержать регионы и того, и другого типа: тем, у кого большая закредитованность, — оформить реструктуризацию, а те, кто ещё не брал кредиты, смогут обратиться за инфраструктурным займом.

"Камчатка относится ко второму типу. Мы дотационный регион и во многом зависим от помощи федерального центра, но мы мало закредитованы, у нас небольшой кредитный портфель, а коммерческих кредитов вообще почти нет. Для нас это очень большие возможности. Я большой оптимизм испытываю в отношении того, что можно будет взять эти самые инфраструктурные кредиты под 3% на пятнадцать лет — это примерно в 2–2,5 раза дешевле, чем существующие кредиты, и примерно в три раза длиннее по срокам. Это огромные возможности по расшивке узких мест в инфраструктуре, каких на Камчатке огромное количество", — признался Солодов.

Проблемы с инфраструктурой в регионе напомнили губернатору слоёный пирог: за каждым ветхим домом может скрываться отсутствие ливневой канализации, изношенность теплосетей, прохудившаяся канализация и отопление за счёт завозного мазута.

"Для меня инфраструктурные кредиты — это как раз возможность адресовать вот эти застарелые нерешённые проблемы, которые накопились с советского времени. Я ими сейчас за счёт инфраструктурных кредитов начну заниматься с тем, чтобы потом жители увидели уже построенное здание вот на этом слоёном пироге с качественной инфраструктурой", — добавил он.

Новый выпуск шоу "Дайте сказать", в котором Солодов рассказал, как камчатские чиновники будут осуществлять послание президента и как сделать Дальневосточный регион доступным для туризма, смотрите здесь.

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