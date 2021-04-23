Депутат объяснил, зачем в Турции сняли видео с уничтожением похожего на российский комплекса ПВО

Ролик турецкой оборонной компании Roketsan, на котором боевой беспилотник Akıncı уничтожает цель, похожую на российский ЗРПК "Панцирь-С1", является рекламным и ничем более. Таким мнением поделился заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с телеканалом "360".

"Смысла я в этом никакого не вижу. Какие-то аналогии искать тоже не следует. Я думаю, что это не что иное, как продвижение турецких беспилотников. Простая, возможно, реклама. Действительно, их успешно продают", — отметил Чепа.

По его словам, не нужно воспринимать видео в качестве политического заявления и видеть там российский "Панцирь". Тем более что его на самом деле трудно уничтожить. Он напомнил о случае в Сирии, когда около 30 беспилотников пытались приблизиться к российской военной базе. Большая часть из них была уничтожена, а другие либо развернулись, либо были принудительно посажены спецсистемами.

Напомним, что нашумевшее видео было опубликовано в Twitter-аккаунте турецкой оборонной компании Roketsan. Там заявили, что целью ролика было продемонстрировать эффективность умных бомб MAM-T в действии. На анимационных кадрах снаряд поражает комплекс ПВО, стоящий в пустыне.

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