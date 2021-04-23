Глава ДНР Пушилин назвал единственное, чего стоит опасаться Зеленскому при визите в Донецк
Тем не менее при необходимости представители Народной милиции ДНР смогут обеспечить его безопасность.
Фото © ТАСС / Спринчак Валентин
Если президент Украины Владимир Зеленский приедет в Донецк, то ему нужно будет опасаться лишь собственных радикалов. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".
Пушилин пояснил, что Киев при Зеленском "лелеет" радикальных националистов. И те будут очень недовольны решением президента Украины посетить Донецк. Но при необходимости представители Народной милиции ДНР смогут обеспечить безопасность Зеленского. Правда, вероятность визита крайне мала, считает Пушилин.
"Но я думаю, вряд ли они дадут ему даже просто приехать к нам. Но если говорить серьёзно, то, конечно, это был бы разумный подход к разрешению конфликта: сесть, поговорить, определиться в следующих шагах. Но мы не видим очень давно никаких разумных шагов и действий со стороны Украины — ни при Зеленском, ни тем более при его предшественнике", — пояснил Пушилин.
Напомним, ранее главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе. При этом в Незалежной отказались вести переговоры с представителями республик Донбасса.
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