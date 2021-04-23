Глава ДНР Пушилин назвал единственное, чего стоит опасаться Зеленскому при визите в Донецк

Если президент Украины Владимир Зеленский приедет в Донецк, то ему нужно будет опасаться лишь собственных радикалов. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в программе "60 минут" на телеканале " Россия-1 ".

"Но я думаю, вряд ли они дадут ему даже просто приехать к нам. Но если говорить серьёзно, то, конечно, это был бы разумный подход к разрешению конфликта: сесть, поговорить, определиться в следующих шагах. Но мы не видим очень давно никаких разумных шагов и действий со стороны Украины — ни при Зеленском, ни тем более при его предшественнике", — пояснил Пушилин.