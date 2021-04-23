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Россиянам назвали стоимость тура в Египет после открытия чартеров

Цены будут зависеть от количества дней и статуса рейса, чартерного или регулярного.

23 апреля 2021, 14:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Максимальная стоимость пакетных туров в Египет едва ли превысит 500 долларов на неделю. Такую точку зрения озвучила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Стоимость наземного обслуживания в Египте не изменилась. Если будут чартеры, то стоимость пакетов вряд ли будет превышать 300–500 долларов на человека на неделю с размещением в отеле три звезды", — цитирует её слова РИА "Новости".

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По оценке Ломидзе, на запуск первого чартерного рейса туроператорам понадобится от одной до двух недель. Стоимость путёвки в Египет будет зависеть от количества дней и статуса рейса, чартерного или регулярного.

Как сообщал Лайф, в пятницу президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения в полном объёме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. А до этого и МИД России анонсировал открытие чартеров на курорты Египта.

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Напомним, авиасообщение между странами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года регулярные рейсы в Каир были восстановлены, однако египетские курорты по-прежнему оставались закрытыми для чартеров из России.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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