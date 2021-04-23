"Это 100% альтернатива закрытой Турции": Что говорят эксперты о запуске чартеров в Египет и какими будут цены

Российский туристический рынок с воодушевлением встретил новость о скором возобновлении чартеров в Хургаду и Шарм-эль-Шейх — об этом в пятницу договорились президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси. Радость не омрачает даже тот факт, что перелёты запустят в межсезонье — летом в Египте жарко, дневные температуры — и 38 °C, и даже 42 °C в тени. По словам исполнительного директора Альянса туристических агентств Натальи Осиповой, устойчивые к любому климату россияне традиционно летали на берег Красного моря круглый год.

"Мы очень давно ждали, когда восстановится прямое сообщение с курортами. Но для того, чтобы это произошло, очень много лет велись переговоры и работа по безопасности наших туристов после той трагедии (крушение российского авиалайнера над Синайским полуостровом. — Прим. ред.). С точки зрения человека, который работает в этой отрасли, это очень вовремя: во-первых, наши курорты уже, я боюсь, будут так же переполнены, как и в том году. А второе — это 100% альтернатива закрытой Турции", — рассуждает собеседница Лайфа.

Говорить о стоимости туров пока рановато. Здесь своё слово должны сказать египетские отели, а уже потом добавятся перевозка, трансфер и медстраховка. Эксперты прогнозируют, что стоимость пакетных туров вряд ли превысит 300–500 долларов на неделю.

"Я надеюсь, цены будут невысокими, как, в принципе, всегда было в Египте. Там всегда можно было найти подходящий продукт за ту цену, которую хочет турист", — отмечает Осипова.

Другой собеседник Лайфа, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, обратил внимание, что, по статистике уже совершённых бронирований, 70% путешественников всё-таки выбрали путешествие по России и 30% — зарубежные туры.

"Из зарубежных туров открыты сейчас Абхазия, Армения, Сербия, ОАЭ, Куба, Мальдивы, Сейшелы и Египет (пока через Каир). Направлений не так много открыто, но это эпидемиологическая обстановка в мире, а не наши требования. По России от Калининграда до Владивостока без исключений можно выбирать туры. И что хорошо, это совпало с акцией программы "Туристический кешбэк", — комментирует он.

Горин уточнил, что на самом деле открытых стран больше — например, Индия, Вьетнам, Финляндия или Катар, но все они не принимают иностранцев с туристическими целями. В Греция разрешено принимать четыре тысячи туристов из России в неделю, но там сейчас действует карантин.

"После отмены карантина Греция, наверное, тоже будет доступна, но уже после майских праздников. С Черногорией нет прямого сообщения — все летали через Стамбул. Можно на Кипр, но по разовому разрешению, поэтому в список открытых для туризма стран я бы их сейчас не включал", — добавил Горин.

В пятницу стало известно, что президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения в полном объёме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. А до этого и МИД России анонсировал открытие чартеров на курорты Египта.

Напомним, что авиасообщение между странами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года регулярные рейсы в Каир были восстановлены, однако египетские курорты по-прежнему оставались закрытыми для чартеров из России.

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