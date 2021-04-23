Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Это 100% альтернатива закрытой Турции": Что говорят эксперты о запуске чартеров в Египет и какими будут цены

Опрошенные Лайфом участники рынка рассчитывают на возобновление авиасообщения с курортами Красного моря к концу мая – началу июня и предлагают альтернативу для тех россиян, кому 40 °C в тени — слишком жарко.

23 апреля 2021, 13:54
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Российский туристический рынок с воодушевлением встретил новость о скором возобновлении чартеров в Хургаду и Шарм-эль-Шейх — об этом в пятницу договорились президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси. Радость не омрачает даже тот факт, что перелёты запустят в межсезонье — летом в Египте жарко, дневные температуры — и 38 °C, и даже 42 °C в тени. По словам исполнительного директора Альянса туристических агентств Натальи Осиповой, устойчивые к любому климату россияне традиционно летали на берег Красного моря круглый год.

Названы страны, куда россияне чаще всего ищут билеты после Турции

Названы страны, куда россияне чаще всего ищут билеты после Турции

"Мы очень давно ждали, когда восстановится прямое сообщение с курортами. Но для того, чтобы это произошло, очень много лет велись переговоры и работа по безопасности наших туристов после той трагедии (крушение российского авиалайнера над Синайским полуостровом. — Прим. ред.). С точки зрения человека, который работает в этой отрасли, это очень вовремя: во-первых, наши курорты уже, я боюсь, будут так же переполнены, как и в том году. А второе — это 100% альтернатива закрытой Турции", — рассуждает собеседница Лайфа.

Говорить о стоимости туров пока рановато. Здесь своё слово должны сказать египетские отели, а уже потом добавятся перевозка, трансфер и медстраховка. Эксперты прогнозируют, что стоимость пакетных туров вряд ли превысит 300–500 долларов на неделю.

"Надеемся, будет даже дешевле": Россиянам назвали выгодную замену отдыху в Турции

"Надеемся, будет даже дешевле": Россиянам назвали выгодную замену отдыху в Турции

"Я надеюсь, цены будут невысокими, как, в принципе, всегда было в Египте. Там всегда можно было найти подходящий продукт за ту цену, которую хочет турист", — отмечает Осипова.

Другой собеседник Лайфа, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, обратил внимание, что, по статистике уже совершённых бронирований, 70% путешественников всё-таки выбрали путешествие по России и 30% — зарубежные туры.

Российские туристы ринулись в Турцию окольным путём, лазейка всё та же

Российские туристы ринулись в Турцию окольным путём, лазейка всё та же

"Из зарубежных туров открыты сейчас Абхазия, Армения, Сербия, ОАЭ, Куба, Мальдивы, Сейшелы и Египет (пока через Каир). Направлений не так много открыто, но это эпидемиологическая обстановка в мире, а не наши требования. По России от Калининграда до Владивостока без исключений можно выбирать туры. И что хорошо, это совпало с акцией программы "Туристический кешбэк", — комментирует он.

Горин уточнил, что на самом деле открытых стран больше — например, Индия, Вьетнам, Финляндия или Катар, но все они не принимают иностранцев с туристическими целями. В Греция разрешено принимать четыре тысячи туристов из России в неделю, но там сейчас действует карантин.

"После отмены карантина Греция, наверное, тоже будет доступна, но уже после майских праздников. С Черногорией нет прямого сообщения — все летали через Стамбул. Можно на Кипр, но по разовому разрешению, поэтому в список открытых для туризма стран я бы их сейчас не включал", — добавил Горин.

Роспотребнадзор обязал прибывающих из Танзании и Турции россиян дважды тестироваться на коронавирус

Роспотребнадзор обязал прибывающих из Танзании и Турции россиян дважды тестироваться на коронавирус

В пятницу стало известно, что президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения в полном объёме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. А до этого и МИД России анонсировал открытие чартеров на курорты Египта.

Напомним, что авиасообщение между странами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года регулярные рейсы в Каир были восстановлены, однако египетские курорты по-прежнему оставались закрытыми для чартеров из России.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Наталья Суворова
Наталья Суворова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1