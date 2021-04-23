"Всегда играет свою игру": Эксперты оценили планы Турции на Крым

Крым всё ещё остаётся объектом интереса для властей Турции. Такое мнение было высказано в ходе пресс-конференции "Обострение украинского конфликта: реальна ли угроза для Крыма?", пишет РИА ФАН.

"Турция всегда играет свою игру. Играла, играет и будет играть. Неважно, как её можно рассматривать: как члена НАТО, как экономического партнёра России, как союзника США… Пока власть находится у Эрдогана, она будет преследовать свои интересы и ситуативно менять направление игры. Второе: Турция традиционно не признаёт Крым в составе России, и эта ситуация не изменится в ближайшее время, что бы там ни произошло", — отметил кандидат политических наук Александр Бедрицкий.

Эксперты считают, что через 20–30 лет Анкара может начать рассматривать перспективу заполучения Крыма как реальную. Такое мнение подкрепляется действиями запрещённой в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"*, которая пытается подготовить для этого почву.

Помимо этого отмечается, что точкой соприкосновения русско-турецких интересов также является Сирия, однако, по мнению экспертов, такое напряжение является хорошей позицией для ведения переговоров и для политической торговли, что помогает двум странам договариваться.

Ранее власти Турции заверили Москву, что продажа беспилотников Украине не направлена против неё. В Анкаре считают, что Россия сама бы могла купить такие БПЛА при необходимости, как Анкара покупала у неё С-400.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.

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