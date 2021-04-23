В Челябинской области дорожную яму отремонтировали матрасами

Жители села Миасского, что в Челябинской области, устали смотреть на яму на дороге и решили отремонтировать её самостоятельно, покрыв ватными матрасами. Об этом случае народной смекалки сообщает портал Ura.ru.

"Подрядчик буквально вчера срезал асфальт и приостановил работы на ночь по техническим причинам, а какие-то шутники тут же закрыли этот участок матрасами. Уже к обеду дорожники сделали половину работ", — прокомментировал ситуацию глава села Алексей Липп.

Также чиновник пожаловался на то, что помимо накиданных в яму матрасов почти сразу были украдены знаки, которыми оградили участок дорожных работ. Липп добавил, что предпочёл бы, чтобы местные жители хоть раз вышли на субботник, вместо того чтобы заниматься подобными глупостями.

Ранее Лайф писал о месте в Челябинске, где точно не помешала бы пара матрасов: провал грунта перекрыл целую улицу и выгнал жильцов из многоэтажки на улице Куйбышева. Коммунальщики объяснили ЧП низкой температурой зимой и промерзанием почвы.

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