В Подмосковье запустили цифровой сервис для оплаты ЖКХ с кешбэком и бонусами

Власти Московской области запустили новое приложение для комфортной оплаты ЖКХ под названием "Умная платёжка". Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в своём инстаграме, пишет телеканал "360".

Он отметил, что жители региона хотят платить удобным способом и как можно меньше, одновременно с этим понимая, за что именно платят.

"Как и везде, удобство — это часто цифровое решение. Мы сделали приложение "Умная платёжка". Можно установить его или зайти в личный кабинет на сайте. Там всё видно: тарифы, перерасчёты, льготы. Можно передать показания и оплатить услуги без комиссии, а ещё поставить напоминание, чтобы не пропустить сроки оплаты и не получить пени", — объяснил Воробьёв.

Тех жителей Подмосковья, которые пунктуальны в плане оплаты ЖКХ, власти решили поощрить при помощи программы "Коммунальный бонус". Она подразумевает возвращение небольшой части коммуналки в виде кешбэка и скидок на различные услуги: ЖКХ, транспорт, покупки.

"Главное — отказаться от бумажной платёжки и не допускать просрочек. Благодаря бонусной программе за год можно будет легко и незаметно сэкономить несколько тысяч рублей", — отметил губернатор.

Воробьёв также подчеркнул необходимость подробного и понятного разъяснения функций старшему поколению, которому тяжелее разобраться в новых технологиях. Для этого будут организованы уроки в клубах проекта "Активное долголетие" и расчётных центрах. Но и молодые родственники тоже могут рассказать о новом сервисе, отметил глава региона.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание прокуроров на неоправданный рост тарифов ЖКХ, а также на низкое качество обслуживания в этой сфере.

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