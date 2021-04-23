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Россия предложила Германии и Франции до 27 апреля провести переговоры о перемирии в Донбассе

Дмитрий Козак выразил надежду на конструктивное, открытое и честное обсуждение вопросов по урегулированию.

23 апреля 2021, 13:23
<p>Фото © ТАСС / Валентин Спринчак</p>

Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Россия предложила Германии и Франции в ближайшее время провести переговоры о перемирии в Донбассе, задействовав в них представителей Киева, Донецка и Луганска. Такое предложение озвучил замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак. По его словам, встреча могла бы состояться в Донбассе не позднее 27 апреля.

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"Подтверждаю своё предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", — цитирует Козака РИА "Новости".

Он также выразил надежду на "конструктивное, открытое и честное обсуждение" вопросов по урегулированию ситуации в Донбассе.

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Напомним, ранее главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе. При этом в Незалежной отказались вести переговоры с представителями республик Донбасса.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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