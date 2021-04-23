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Категорий: 18

Премьер Чехии обвинил Россию в разрушении двусторонних отношений

Политик подчеркнул, что намерен призвать другие страны ЕС к жёсткой реакции против РФ.

23 апреля 2021, 13:45
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Россия разрушила двусторонние отношения с Чехией, сделав их фактически замороженными. Об этом заявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

"Россия имела возможность исправить ситуацию, но не воспользовалась ею. Москва разрушила наши взаимоотношения, которые сейчас оказались заморожены", — сказал политик в интервью изданию denik.cz.

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По словам Бабиша, на предстоящем заседании Евросовета он намерен призвать другие страны Евросоюза к жёсткой реакции по отношению к России. Он также сравнил произошедшее в 2014 году во Врбетице с инцидентом в Солсбери в 2018 году, отметив, что единственное различие — во времени, которое было затрачено властями на расследование.

Напомним, 17 апреля Чехия заявила о высылке из страны 18 российских дипломатов, обвинив спецслужбы РФ в диверсии на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чешская полиция объявила в розыск двух россиян, которых ранее Великобритания обвиняла в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. В ответ на это МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В Кремле обвинения Праги назвали провокационными, а действия чешских властей — разрушительными.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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