Премьер Чехии обвинил Россию в разрушении двусторонних отношений
Политик подчеркнул, что намерен призвать другие страны ЕС к жёсткой реакции против РФ.
Фото © ТАСС / Zuma
Россия разрушила двусторонние отношения с Чехией, сделав их фактически замороженными. Об этом заявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш.
"Россия имела возможность исправить ситуацию, но не воспользовалась ею. Москва разрушила наши взаимоотношения, которые сейчас оказались заморожены", — сказал политик в интервью изданию denik.cz.
По словам Бабиша, на предстоящем заседании Евросовета он намерен призвать другие страны Евросоюза к жёсткой реакции по отношению к России. Он также сравнил произошедшее в 2014 году во Врбетице с инцидентом в Солсбери в 2018 году, отметив, что единственное различие — во времени, которое было затрачено властями на расследование.
Напомним, 17 апреля Чехия заявила о высылке из страны 18 российских дипломатов, обвинив спецслужбы РФ в диверсии на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чешская полиция объявила в розыск двух россиян, которых ранее Великобритания обвиняла в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. В ответ на это МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В Кремле обвинения Праги назвали провокационными, а действия чешских властей — разрушительными.
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