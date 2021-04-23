Премьер Чехии обвинил Россию в разрушении двусторонних отношений

"Россия имела возможность исправить ситуацию, но не воспользовалась ею. Москва разрушила наши взаимоотношения, которые сейчас оказались заморожены", — сказал политик в интервью изданию denik.cz .

По словам Бабиша, на предстоящем заседании Евросовета он намерен призвать другие страны Евросоюза к жёсткой реакции по отношению к России. Он также сравнил произошедшее в 2014 году во Врбетице с инцидентом в Солсбери в 2018 году, отметив, что единственное различие — во времени, которое было затрачено властями на расследование.