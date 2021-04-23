В Госдуме поддержали решение Путина увеличить майские выходные
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Действия власти должны соответствовать обычаям, которые присутствуют в обществе, отметили там.
Решение президента России об увеличении количества выходных в мае является абсолютно верным, считает член Комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Олег Шеин.
"Это совершенно правильное решение... Оно соответствует общественной культуре, потому что люди стремятся к тому, чтобы выбрать майские дни в качестве реально выходных, и государственные решения всегда должны соответствовать обычаям, которые присутствуют в соответствующем обществе", — подчеркнул он в беседе с RT, добавив, что высоко оценил решение главы государства и полностью его поддерживает.
Напомним, сегодня Владимир Путин объявил нерабочими днями период с 1 по 10 мая включительно. Такое решение российским лидером было принято по просьбе Роспотребнадзора. Позже в Кремле заявили, что длинные выходные не подразумевают введения какого-либо локдауна.