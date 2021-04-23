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Опубликовано 23 апреля 2021, 16:48

В Госдуме поддержали решение Путина увеличить майские выходные

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Действия власти должны соответствовать обычаям, которые присутствуют в обществе, отметили там.

Решение президента России об увеличении количества выходных в мае является абсолютно верным, считает член Комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Олег Шеин.

"Это совершенно правильное решение... Оно соответствует общественной культуре, потому что люди стремятся к тому, чтобы выбрать майские дни в качестве реально выходных, и государственные решения всегда должны соответствовать обычаям, которые присутствуют в соответствующем обществе", подчеркнул он в беседе с RT, добавив, что высоко оценил решение главы государства и полностью его поддерживает.

Матвиенко предложила обсудить возможность переноса части новогодних выходных на май
Матвиенко предложила обсудить возможность переноса части новогодних выходных на май

Напомним, сегодня Владимир Путин объявил нерабочими днями период с 1 по 10 мая включительно. Такое решение российским лидером было принято по просьбе Роспотребнадзора. Позже в Кремле заявили, что длинные выходные не подразумевают введения какого-либо локдауна.

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Роман Имполитов
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