В Госдуме поддержали решение Путина увеличить майские выходные

"Это совершенно правильное решение... Оно соответствует общественной культуре, потому что люди стремятся к тому, чтобы выбрать майские дни в качестве реально выходных, и государственные решения всегда должны соответствовать обычаям, которые присутствуют в соответствующем обществе", — подчеркнул он в беседе с RT, добавив, что высоко оценил решение главы государства и полностью его поддерживает.