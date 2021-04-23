В пригороде Парижа мужчина зарезал сотрудницу полиции

Во Франции мужчина с ножом напал на 49-летнюю сотрудницу полиции. В результате полученных травм та скончалась, сообщает местный телеканал BFMTV.

Инцидент произошёл сегодня днём в отделении полиции города Рамбуйе недалеко от Парижа. Нападавшим оказался гражданин Туниса, однако пока другие подробности о его личности не раскрываются. Отмечается, что сразу после нападения полицейские открыли огонь по мужчине, в результате чего он скончался.

По данным телеканала, на место происшествия уже выехали глава Правительства Франции Жан Кастекс, а также министр внутренних дел Жеральд Дарманен. Сейчас полиция устанавливает мотивы преступника.

Ранее Лайф сообщал, что в Тверской области задержанный за хулиганство мужчина напал с ножом на полицейских. Один из них попал в реанимацию.

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