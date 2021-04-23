Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Очень злобные карлики": В Совфеде отреагировали на высылку российских дипломатов странами Прибалтики

Возможно, что ответ российских властей "базарным соседям" будет зеркальным и очень болезненным, отметил сенатор Цеков.

23 апреля 2021, 14:18
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Дипломатия Евросоюза деградировала, а страны Прибалтики очень злобно гавкают на Россию. Таким мнением с Лайфом поделился член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя высылку из Литвы, Латвии и Эстонии российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

"Страны Прибалтики — карлики, которые оказались очень злобными. Они постоянно, как Моська лает на слона, ищут любой повод, чтобы гавкнуть на Россию. Они даже не понимают, что выглядят очень неумно. Желание у них есть укусить Россию без повода — это факт. Теперь они нашли новую возможность, чтобы таким образом выразить нам свою ненависть. Мы и так знаем, что они ненавидят Россию. Полная деградация дипломатии Евросоюза и во всём мире", — раскрыл позицию сенатор Цеков.

Латвия и Литва высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией

Латвия и Литва высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией

По словам сенатора, меры, принятые странами Прибалтики, являются новинкой в дипломатической сфере. Одни государства солидаризировались с другими, вводя санкции к дипслужбе третьей страны.

"Некоторые страны ведут себя как базарные соседи, вот такие крикливые, шумные, ненавидящие. Вот именно такими страны Прибалтики и являются. Мы ответим, конечно. Этот ответ будет зеркальным. Может быть, действительно пришло время действиям асимметричным и очень болезненным", — подытожил Цеков.

Эстония неожиданно быстро решила выслать российского дипломата вслед за Латвией и Литвой

Эстония неожиданно быстро решила выслать российского дипломата вслед за Латвией и Литвой

Напомним, 17 апреля Чехия заявила о высылке из страны 18 российских дипломатов, обвинив спецслужбы РФ в диверсии на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чешская полиция объявила в розыск двух россиян, которых ранее Великобритания обвиняла в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. В ответ на это МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В Кремле обвинения Праги назвали провокационными, а действия чешских властей — разрушительными.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Главное обращение президента: что это такое и как проходили оглашения посланий Федеральному собранию

20 апреля, 21:40

В "Интер РАО" сообщили, что Россия не прекращала поставки электроэнергии в Прибалтику

12 апреля, 10:00

Байден признался, что воодушевлён призывом Путина к сотрудничеству по вопросам климата

сегодня в 15:35

Пашаев рассказал о желавших за деньги взять на себя вину по делу Ефремова

сегодня в 15:28

Убойный ивент UFC: тирана женского дивизиона Валентину Шевченко ждёт новый вызов

сегодня в 15:31

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1