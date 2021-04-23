"Очень злобные карлики": В Совфеде отреагировали на высылку российских дипломатов странами Прибалтики
Возможно, что ответ российских властей "базарным соседям" будет зеркальным и очень болезненным, отметил сенатор Цеков.
Фото © Shutterstock
Дипломатия Евросоюза деградировала, а страны Прибалтики очень злобно гавкают на Россию. Таким мнением с Лайфом поделился член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя высылку из Литвы, Латвии и Эстонии российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.
"Страны Прибалтики — карлики, которые оказались очень злобными. Они постоянно, как Моська лает на слона, ищут любой повод, чтобы гавкнуть на Россию. Они даже не понимают, что выглядят очень неумно. Желание у них есть укусить Россию без повода — это факт. Теперь они нашли новую возможность, чтобы таким образом выразить нам свою ненависть. Мы и так знаем, что они ненавидят Россию. Полная деградация дипломатии Евросоюза и во всём мире", — раскрыл позицию сенатор Цеков.
По словам сенатора, меры, принятые странами Прибалтики, являются новинкой в дипломатической сфере. Одни государства солидаризировались с другими, вводя санкции к дипслужбе третьей страны.
"Некоторые страны ведут себя как базарные соседи, вот такие крикливые, шумные, ненавидящие. Вот именно такими страны Прибалтики и являются. Мы ответим, конечно. Этот ответ будет зеркальным. Может быть, действительно пришло время действиям асимметричным и очень болезненным", — подытожил Цеков.
Напомним, 17 апреля Чехия заявила о высылке из страны 18 российских дипломатов, обвинив спецслужбы РФ в диверсии на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чешская полиция объявила в розыск двух россиян, которых ранее Великобритания обвиняла в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. В ответ на это МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В Кремле обвинения Праги назвали провокационными, а действия чешских властей — разрушительными.
Выбор редакции
Главное обращение президента: что это такое и как проходили оглашения посланий Федеральному собранию
В "Интер РАО" сообщили, что Россия не прекращала поставки электроэнергии в Прибалтику
Байден признался, что воодушевлён призывом Путина к сотрудничеству по вопросам климата
Пашаев рассказал о желавших за деньги взять на себя вину по делу Ефремова
Убойный ивент UFC: тирана женского дивизиона Валентину Шевченко ждёт новый вызов
Комментариев: 0