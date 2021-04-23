"Очень злобные карлики": В Совфеде отреагировали на высылку российских дипломатов странами Прибалтики

Дипломатия Евросоюза деградировала, а страны Прибалтики очень злобно гавкают на Россию. Таким мнением с Лайфом поделился член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя высылку из Литвы, Латвии и Эстонии российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

"Страны Прибалтики — карлики, которые оказались очень злобными. Они постоянно, как Моська лает на слона, ищут любой повод, чтобы гавкнуть на Россию. Они даже не понимают, что выглядят очень неумно. Желание у них есть укусить Россию без повода — это факт. Теперь они нашли новую возможность, чтобы таким образом выразить нам свою ненависть. Мы и так знаем, что они ненавидят Россию. Полная деградация дипломатии Евросоюза и во всём мире", — раскрыл позицию сенатор Цеков.

По словам сенатора, меры, принятые странами Прибалтики, являются новинкой в дипломатической сфере. Одни государства солидаризировались с другими, вводя санкции к дипслужбе третьей страны.

"Некоторые страны ведут себя как базарные соседи, вот такие крикливые, шумные, ненавидящие. Вот именно такими страны Прибалтики и являются. Мы ответим, конечно. Этот ответ будет зеркальным. Может быть, действительно пришло время действиям асимметричным и очень болезненным", — подытожил Цеков.

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