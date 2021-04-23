Оперштаб объявил, что решение о числе рейсов на египетские курорты озвучат во второй половине мая
Авиасообщение между странами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом.
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Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщит о количестве рейсов из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх во второй половине мая. Об этом сообщили журналистам в пятницу в самом штабе.
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"Вопрос о количестве рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет решён на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. О принятом решении планируется сообщить во второй половине мая 2021 года", — говорится в сообщении.
В пятницу стало известно, что президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения в полном объёме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. А до этого и МИД России анонсировал открытие чартеров на курорты Египта.
Напомним, что авиасообщение между странами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года регулярные рейсы в Каир были восстановлены, однако египетские курорты по-прежнему оставались закрытыми для чартеров из России.
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