Стали известны сроки отправки российских космонавтов на новую орбитальную станцию

Научно-энергетический модуль планируется запустить в 2025 году, а базовый — в 2028-м.

Российские космонавты в первый раз отправятся на новую орбитальную станцию в 2026 году. Об этом журналистам рассказал руководитель полёта российского сегмента (РС) МКС, первый заместитель генконструктора по лётной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимир Соловьёв.

"Если в 2025 году запустим Научно-энергетический модуль [НЭМ], в 2026 году там будет пилотируемая экспедиция", — отметил Соловьёв.

По его словам, базовый модуль планируется запустить на орбиту в 2028 году. Доставят его посредством запуска на ракете-носителе "Ангара" с космодрома Восточный.