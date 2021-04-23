Стали известны сроки отправки российских космонавтов на новую орбитальную станцию
Научно-энергетический модуль планируется запустить в 2025 году, а базовый — в 2028-м.
Фото © ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Российские космонавты в первый раз отправятся на новую орбитальную станцию в 2026 году. Об этом журналистам рассказал руководитель полёта российского сегмента (РС) МКС, первый заместитель генконструктора по лётной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимир Соловьёв.
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"Если в 2025 году запустим Научно-энергетический модуль [НЭМ], в 2026 году там будет пилотируемая экспедиция", — отметил Соловьёв.
По его словам, базовый модуль планируется запустить на орбиту в 2028 году. Доставят его посредством запуска на ракете-носителе "Ангара" с космодрома Восточный.
Напомним, Россия планирует выйти из проекта МКС до 2025 года. В "Роскосмосе" уточнили, что само решение о прекращении полётов российских космонавтов на МКС будет приниматься не ранее чем через несколько лет.
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