Стали известны сроки отправки российских космонавтов на новую орбитальную станцию

Российские космонавты в первый раз отправятся на новую орбитальную станцию в 2026 году. Об этом журналистам рассказал руководитель полёта российского сегмента (РС) МКС, первый заместитель генконструктора по лётной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимир Соловьёв.

"Если в 2025 году запустим Научно-энергетический модуль [НЭМ], в 2026 году там будет пилотируемая экспедиция", — отметил Соловьёв.

По его словам, базовый модуль планируется запустить на орбиту в 2028 году. Доставят его посредством запуска на ракете-носителе "Ангара" с космодрома Восточный.

Напомним, Россия планирует выйти из проекта МКС до 2025 года. В "Роскосмосе" уточнили, что само решение о прекращении полётов российских космонавтов на МКС будет приниматься не ранее чем через несколько лет.

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