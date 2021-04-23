Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Стали известны сроки отправки российских космонавтов на новую орбитальную станцию

Научно-энергетический модуль планируется запустить в 2025 году, а базовый — в 2028-м.

23 апреля 2021, 13:56
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Российские космонавты в первый раз отправятся на новую орбитальную станцию в 2026 году. Об этом журналистам рассказал руководитель полёта российского сегмента (РС) МКС, первый заместитель генконструктора по лётной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимир Соловьёв.

"Уже в работе": Рогозин назвал сроки готовности первого модуля для новой российской орбитальной станции

"Уже в работе": Рогозин назвал сроки готовности первого модуля для новой российской орбитальной станции

"Если в 2025 году запустим Научно-энергетический модуль [НЭМ], в 2026 году там будет пилотируемая экспедиция", — отметил Соловьёв.

По его словам, базовый модуль планируется запустить на орбиту в 2028 году. Доставят его посредством запуска на ракете-носителе "Ангара" с космодрома Восточный.

"Не можем подвергать жизни угрозе": Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС

"Не можем подвергать жизни угрозе": Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС

Напомним, Россия планирует выйти из проекта МКС до 2025 года. В "Роскосмосе" уточнили, что само решение о прекращении полётов российских космонавтов на МКС будет приниматься не ранее чем через несколько лет.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1