"Лёд и пламень": В ближайшие сутки в Москве схлестнутся зима и лето

"Сегодня, можно сказать, встретились зима с летом, такое редкое пограничное состояние, чтобы гроза (это летнее опасное явление) сменилась мокрым снегом уже буквально ночью. Пусть он будет локальным, кратковременным, быстротечным, он будет таять буквально на глазах, но чтобы в течение суток, даже меньше, в одном месте столкнулись гроза и мокрый снег — это удивительное явление", — приводит слова синоптика РИА "Новости".