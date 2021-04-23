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"Лёд и пламень": В ближайшие сутки в Москве схлестнутся зима и лето

По словам метеорологов, это удивительное и крайне редкое природное явление.

23 апреля 2021, 14:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В ближайшие сутки москвичи станут свидетелями редкого природного явления: в столице столкнутся зима и лето. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня, можно сказать, встретились зима с летом, такое редкое пограничное состояние, чтобы гроза (это летнее опасное явление) сменилась мокрым снегом уже буквально ночью. Пусть он будет локальным, кратковременным, быстротечным, он будет таять буквально на глазах, но чтобы в течение суток, даже меньше, в одном месте столкнулись гроза и мокрый снег — это удивительное явление", — приводит слова синоптика РИА "Новости".

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По словам специалиста, в пятницу в столице пройдёт первая весенняя гроза, тучи будут висеть над Москвой в течение нескольких часов. В субботу температура упадёт на семь-восемь градусов — до плюс трёх. Поэтому есть вероятность вкрапления мокрого снега в дождь.

Ранее метеоролог рассказала, что ждёт москвичей на майские праздники.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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