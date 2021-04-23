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Категорий: 18

"Могут паковать вещи": МИД РФ жёстко ответил на высылку российских дипломатов из Прибалтики

Вильнюс, Рига и Таллин могут не сомневаться, что Москва вскоре примет ответные меры.

23 апреля 2021, 14:26
<p> Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

МИД РФ жёстко оценил высылку российских дипломатов странами Прибалтики. Литву, Латвию и Эстонию ждут ответные меры.

"В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придётся паковать вещи", — отметила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

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Напомним, ранее Латвия и Литва объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Эстония чуть опоздала, но тоже присоединилась к соседям.

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Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов 17 апреля. Власти страны заявили, что российские разведчики якобы могли быть причастны к диверсии на складе боеприпасов во Врбетице семилетней давности. Параллельно с этим чешская полиция объявила в розыск двух россиян, которых ранее Великобритания обвиняла в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже Прага решила сократить общую численность сотрудников российского посольства и объявила о высылке 63 дипломатов.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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