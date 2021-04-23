"Могут паковать вещи": МИД РФ жёстко ответил на высылку российских дипломатов из Прибалтики
Вильнюс, Рига и Таллин могут не сомневаться, что Москва вскоре примет ответные меры.
Фото © ТАСС / Zuma
МИД РФ жёстко оценил высылку российских дипломатов странами Прибалтики. Литву, Латвию и Эстонию ждут ответные меры.
"В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придётся паковать вещи", — отметила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
"Очень злобные карлики": В Совфеде отреагировали на высылку российских дипломатов странами Прибалтики
Напомним, ранее Латвия и Литва объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Эстония чуть опоздала, но тоже присоединилась к соседям.
Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов 17 апреля. Власти страны заявили, что российские разведчики якобы могли быть причастны к диверсии на складе боеприпасов во Врбетице семилетней давности. Параллельно с этим чешская полиция объявила в розыск двух россиян, которых ранее Великобритания обвиняла в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже Прага решила сократить общую численность сотрудников российского посольства и объявила о высылке 63 дипломатов.
Лента новостей
"Очень злобные карлики": В Совфеде отреагировали на высылку российских дипломатов странами Прибалтики
сегодня в 14:18
Оперштаб объявил, что решение о числе рейсов на египетские курорты озвучат во второй половине мая
сегодня в 14:18
Нарколог рассказал про разницу между майским и новогодним загулом
сегодня в 14:12
Выбор редакции
Захарова назвала экзистенциальным для Германии проект "Северный поток – 2"
"Очень злобные карлики": В Совфеде отреагировали на высылку российских дипломатов странами Прибалтики
"Человечество станет космическим видом": Маск заявил о необходимости построить базу на Луне и целый город на Марсе
Пашаев рассказал о желавших за деньги взять на себя вину по делу Ефремова
Убойный ивент UFC: тирана женского дивизиона Валентину Шевченко ждёт новый вызов
Комментариев: 0