Глава Камчатского края Владимир Солодов объяснил, что значит быть губернатором "новой волны" — видео

"Наверное, главное — это понимание, что сейчас (в современных условиях) мы можем и даже должны слышать людей не через какие-то устоявшиеся институты или правила поведения или правила взаимодействия, а просто напрямую. Вот я, например, веду свой инстаграм-аккаунт, которым, кстати, активно начал заниматься, когда уже в регионе работал на руководящих позициях. У меня в "Инстаграме" 78 тысяч подписчиков, а на Камчатке живёт 313 тысяч человек. Это значит, что каждому человеку, грубо говоря, я могу напрямую рассказать, что именно я думаю, какие эмоции переживаю, что меня волнует, что меня беспокоит, какие ошибки мы делаем, что правильно делаем и так далее", — рассуждает он.