Глава Камчатского края Владимир Солодов объяснил, что значит быть губернатором "новой волны" — видео
По мнению гостя нового выпуска шоу "Дайте сказать", разница в подходах к взаимодействию с жителями региона: для Солодова "приём граждан" на странице в Instagram длится круглосуточно и без выходных.
Глава Камчатского края Владимир Солодов объяснил, что значит быть губернатором "новой волны". Видео © LIFE
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объяснил, что имеют в виду политологи, когда относят его к руководителям регионов так называемой новой волны. Речь об этом зашла в новом выпуске шоу "Дайте сказать".
"Наверное, главное — это понимание, что сейчас (в современных условиях) мы можем и даже должны слышать людей не через какие-то устоявшиеся институты или правила поведения или правила взаимодействия, а просто напрямую. Вот я, например, веду свой инстаграм-аккаунт, которым, кстати, активно начал заниматься, когда уже в регионе работал на руководящих позициях. У меня в "Инстаграме" 78 тысяч подписчиков, а на Камчатке живёт 313 тысяч человек. Это значит, что каждому человеку, грубо говоря, я могу напрямую рассказать, что именно я думаю, какие эмоции переживаю, что меня волнует, что меня беспокоит, какие ошибки мы делаем, что правильно делаем и так далее", — рассуждает он.
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Солодов добавил, что для него в работе губернатора важно "слушать и слышать людей". По словам чиновника, именно этот диалог является для него главным мотивирующим фактором.
"А "новая волна", "старая волна" — это уже вторично", — добавил он.
Новый выпуск "Дайте сказать", в котором Солодов рассказал, как камчатские чиновники будут осуществлять послание президента и как сделать Дальневосточный регион доступным для туризма, смотрите здесь.
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