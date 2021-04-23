"Человечество станет космическим видом": Маск заявил о необходимости построить базу на Луне и целый город на Марсе
В будущем человеческая популяция не должна ограничивать себя обитанием лишь на одной планете, отметил бизнесмен.
Фото © ТАСС / dpa / Hannibal Hanschke
Человечество должно построить на Луне обитаемую базу, а следом за ней — и город на Марсе. Об этом заявил американский предприниматель и изобретатель, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.
"Мы слишком долго не были на Луне. Мы должны вернуться туда и построить постоянную базу на Луне. Я говорю о постоянно обитаемой базе. А потом — город на Марсе. Человечество станет космическим видом, обитателями многих планет, а не одной", — сказал Маск на пресс-подходе после запуска корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами.
Предприниматель также прокомментировал планы NASA на полёт к Луне, отметив, что совершить его в 2024 году вполне реально.
Напомним, в 2019 году NASA объявило о начале реализации проекта лунной программы Artemis, согласно которой высадка на естественный спутник Земли должна состояться в 2024 году. Конкурс на осуществление полётов выиграла компания SpaceX под руководством Илона Маска.
А на Марсе ранее совершил посадку планетоход Perseverance. Он был запущен к Красной планете 30 июля 2020 года в рамках миссии NASA "Марс-2020". Уже на следующий день появились первые фотографии, сделанные аппаратом на планете, но они были чёрно-белыми. А позже Perseverance прислал цветные снимки. 6 марта аппарат начал своё движение и даже сделал "селфи".
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